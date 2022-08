डॉ. कलाइसेल्वी एन भारत के सबसे बड़े अनुसंधान संगठन सीएसआईआर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं

Dr Kalaiselvi N become CSIR Director: डॉ. कलाइसेल्वी एन सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है और इसे देश भर में 38 राज्य संचालित अनुसंधान संस्थानों के संघ के रूप में चलाया जाता है। डॉ. कलाइसेल्वी एन शेखर मंडे की जगह लेंगी, जो अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए थे। वह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री राजेश गोखले से सीएसआईआर का कार्यभार लेंगी जिन्हें अप्रैल में सीएसआईआर का विशेष अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 80 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब सीएसआईआर ने किसी महिला महानिदेशक को नियुक्त किया है।

Dr N Kalaiselvi has been appointed as the DG, CSIR & Secretary, DSIR.



