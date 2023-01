Republic Day 2023: इस बार मिस्र के राष्ट्रपति को क्यों चुना गया चीफ गेस्ट, जानें कैसे चुने जाते है चीफ गेस्ट

Republic Day 2023: भारत की आजादी के बाद से ही गणतंत्र दिवस पर एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने की परम्परा रही है. जो आज भी चलती आ रही है. लेकिन कोविड महामारी के चलते पिछले दो वर्षो में कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया.

भारत वर्ष 2021 ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था लेकिन कोविड के चलते वह इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे. इसी कड़ी में कोविड के चलते वर्ष 2022 में किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था.

President of Egypt Abdel Fattah El-Sisi will arrive in New Delhi today on 3-day visit to India.



President Sisi to be the Chief Guest on India’s 74th Republic Day.@indembcairo @MEAIndia



