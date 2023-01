Republic Day Parade 2023: जानें किन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का किया गया चयन?

Republic Day Parade 2023: इस बार 26 जनवरी,2023 को कर्तव्य पथ (Kartavya Path) पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां (Tableaux) प्रदर्शित की जाएगी.

कर्तव्‍य पथ पर इस बार 17 राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों की झांकियों सहित केन्‍द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की छह झांकियों का रंगारंग प्रदर्शन किया जायेगा. ये झांकियां देश की समृद्ध सांस्‍कृतिक धरोहर, आर्थिक और सामाजिक प्रगति और बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा को दर्शायेंगी.

इस बार बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि राज्यों की झांकियों को परेड में स्थान नहीं मिला है. इस बार की सभी झांकियों का थीम अलग-अलग है. इस बार ज्यादातर झांकियों का थीम नारी सशक्तिकरण पर आधारित है.

23 tableaux from 17 States/UTs & 6 from Ministries/Depts will participate in #RepublicDay Parade at Kartavya Path



