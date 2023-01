DGCA: विक्रम देव दत्त बने डीजीसीए के अगले प्रमुख, जानें डीजीसीए के बारें में

DGCA Director General: केन्द्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीनियर आईएएस ऑफिसर विक्रम देव दत्त (Vikram Dev Dutt) को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के अगले डायरेक्टर जनरल (DG) के रूप नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

विक्रम देव दत्त वर्तमान में एअर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) के सीएमडी के रूप में कार्यरत हैं. दत्त 28 फरवरी 2023 को, DGCA के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार के रिटायर होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे. अरुण कुमार, 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी है जो जुलाई 2019 से डीजीसीए जा नेतृत्व कर रहे है.

केन्द्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति में कहा गया है कि दत्त की नियुक्ति "भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के रैंक और वेतन" में होगी. अतिरिक्त सचिव का पद, भारत सरकार की केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत एक पद और रैंक है.

