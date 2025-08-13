UP Police SI Vacancy 2025: यूपी पुलिस में आवेदन करने की महिला एवं पुरुषों के लिए शारीरिक दक्षता, आयु सीमा सहित डिटेल्स जानें

UP Police SI Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। इस भर्ती अभियान के तहत यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून सहित कुल 4543 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 सितंबर, 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दी गई आधिकारिक अधिसूचना डायरेक्ट लिंक के जरिए पढ़ सकते हैं।
UP Police SI Vacancy 2025: आधिकारिक अधिसूचना
यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दी आधिकारिक अधिसूचना डायरेक्ट लिंक के जरिए देख सकते हैं:
यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025
UP Police SI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
उम्मीदवार यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर और प्लाटून सहित पदों से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
प्राधिकरण का नाम
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)
पद का नाम
पुलिस एसआई
पदों की संख्या
4543
आवेदन करने की अंतिम तिथि
11 सितंबर 2025
चयन प्रक्रिया
ऑफिशियल वेबसाइट
https://uppbpb.gov.in/
UP Police SI Vacancy 2025: विभिन्न पदों की संख्या
उम्मीदवार नीचे टेबल में यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 से जुड़े विभिन्न पदों की संख्या के साथ - साथ पदों की जांच कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
पद का नाम
पदों की संख्या
सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस)
4242
सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस)- महिला
106
प्लाटून कमांडर / सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस)
135
एसआई / प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल)
60
कुल पदों की संख्या
4543
शैक्षणिक योग्यता -उम्मीदवार के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए ।
-
एनआईईएलआईटी (पूर्व में डीओईएसीसी) द्वारा आयोजित "ओ" लेवल कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना या समकक्ष, मान्यता प्राप्त प्रमाणन।
-
प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा ।
-
राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) से “ बी” प्रमाण पत्र ।
पुरुष उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानक कितना होना चाहिए?
नीचे टेबल में पुरुष उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानकों का विवरण सभी वर्गों के अनुसार दिया गया है, उम्मीदवार इसकी जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
पुरुष उम्मीदवारों के लिए
वर्ग
ऊंचाई
छाती
यूआर / ओबीसी / एससी
168 सेमी
79-84 सेमी
अनुसूचित जनजाति
160 सेमी
77-82 सेमी
महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता कितनी होनी चाहिए?
यूपी पुलिस भर्ती 2025 में महिला उम्मीदवार यूआर / ओबीसी / एससी वर्गों के लिए ऊंचाई 152 सेमी। अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेमी, ऊंचाई 40 किलोग्राम तय किया गया है। उम्मीदवार ध्यान दें न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम तय किया गया है।
पुरुष - दौड़ की दूरी 28 मिनट में 4.8 किमी तय की गई है।
महिला -16 मिनट में 2.4 किमी दौड़ की दूरी तय की गई है।
यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), ने UP पुलिस सब इंस्पेक्टर SI भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू कर दी है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर SI ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र 2025 लिंक के लिए इन चरणों का पालन करें।
-
सबसे पहले यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई अधिसूचना 2025 पीडीएफ की जांच करने की आवश्यकता है।
-
नीचे दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2025।
-
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई ऑनलाइन आवेदन पत्र 2025 भरें।
-
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.
-
आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
-
अंत में आवेदन पत्र प्रिंट करें।
