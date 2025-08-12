Bihar Swastha Vibhag Bharti 2025: बिहार में 5006 पदों पर सहायक नर्स के पदों पर भर्ती, शैक्षणिक योग्यता सहित डिटेल्स जानें

Bihar Swastha Vibhag Bharti 2025: बिहार स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य समिति (Bihar SHSB) की ओर से SHS ANM पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत सहायक नर्स के 5006 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी। उम्मीदवार 28 अगस्त 2025 तक या उससे पहले अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार 4% दिव्यांग, 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती और नातीनी को देह आरक्षण सहित प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे लेख देख सकते हैं।

Bihar Swastha Vibhag Bharti 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन

SHS ANM पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू की जाएगी। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अधिसूचना चेक कर सकते हैं: