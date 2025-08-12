UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: सरकारी इंटर कॉलेज में 1516 पदों पर लेक्चरर की भर्ती, चयन प्रक्रिया जानें

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सरकारी इंटर कॉलेज (GIC) में लेक्चरर के रिक्त पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के तहत लेक्चरर के कुल 1516 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आज यानी 12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
हालांकि, लेक्चरर पद के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए हाजिर होना होगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन की प्रक्रिया आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी कर सकते हैं।
UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
सरकारी इंटर कॉलेज (GIC) में लेक्चरर पद के लिए उम्मीदवार 12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
|
पद का नाम
|
लेक्चरर (GIC)
|
पदों की संख्या
|
1516
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025
|
फॉर्म करेक्शन अंतिम तिथि
|
19 सितंबर, 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://uppsc.up.nic.in/
UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता
-
यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (PG) या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
-
अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: आवेदन शुल्क
यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके लिए नीचे दी गई टेबल आपके काम आ सकती है, इसमें वर्ग के साथ -साथ आवेदन शुल्क की राशि तय की गई है:
|
वर्ग
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य/OBC/EWS
|
125 रुपये
|
SC/ST
|
65 रुपये
|
भूतपूर्व सैनिक
|
65 रुपये
|
PH उम्मीदवार
|
25 रुपये
यूपीपीएससी लेक्चरर (GIC) भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2025 के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे लिंक एक्टिव होते ही नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
चरण 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
चरण 2 होम पेज पर, यूपीपीएससी लेक्चरर (GIC) भर्ती 2025 पर जाएं।
चरण 3 अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
चरण 4 अब फॉर्म भरने के लिए डिटेल्स दर्ज करें।
चरण 5 मांगा गया विवरण दें।
चरण 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
चरण 7 फॉर्म सब्मिट कर भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलेँ।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation