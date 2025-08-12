UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: सरकारी इंटर कॉलेज में 1516 पदों पर लेक्चरर की भर्ती, चयन प्रक्रिया जानें

UP Board Compartment Result 2025 OUT
UPPSC GIC Lecturer Recruitment 2025: यूपीपीएससी की ओर से सरकारी इंटर कॉलेज में लेक्चर के 1516 रिक्त पदों पर भर्ती। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 12 अगस्त 2025 से होगी शुरू। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया सहित डिटेल आगे पढ़ें।  

ByPriyanka Pal
Aug 12, 2025, 13:11 IST
UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025
UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सरकारी इंटर कॉलेज (GIC) में लेक्चरर के रिक्त पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के तहत लेक्चरर के कुल 1516 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आज यानी 12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

हालांकि, लेक्चरर पद के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए हाजिर होना होगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन की प्रक्रिया आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी कर सकते हैं। 

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

सरकारी इंटर कॉलेज (GIC) में लेक्चरर पद के लिए उम्मीदवार 12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) 

पद का नाम 

लेक्चरर (GIC) 

पदों की संख्या 

1516

आवेदन करने की अंतिम तिथि  

12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025

फॉर्म करेक्शन अंतिम तिथि 

19 सितंबर, 2025

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • इंटरव्यू

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://uppsc.up.nic.in/

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता 

  • यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (PG) या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। 

  • अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: आवेदन शुल्क 

यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके लिए नीचे दी गई टेबल आपके काम आ सकती है, इसमें वर्ग के साथ -साथ आवेदन शुल्क की राशि तय की गई है:

वर्ग 

आवेदन शुल्क 

सामान्य/OBC/EWS

125 रुपये

SC/ST

65 रुपये

भूतपूर्व सैनिक 

65 रुपये

PH उम्मीदवार

25 रुपये 

यूपीपीएससी लेक्चरर (GIC) भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2025 के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे लिंक एक्टिव होते ही नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

चरण 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. 

चरण 2 होम पेज पर, यूपीपीएससी लेक्चरर (GIC) भर्ती 2025 पर जाएं।

चरण 3 अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। 

चरण 4 अब फॉर्म भरने के लिए डिटेल्स दर्ज करें। 

चरण 5 मांगा गया विवरण दें। 

चरण 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 

चरण 7 फॉर्म सब्मिट कर भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलेँ।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

