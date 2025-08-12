UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: सरकारी इंटर कॉलेज में 1516 पदों पर लेक्चरर की भर्ती, चयन प्रक्रिया जानें

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सरकारी इंटर कॉलेज (GIC) में लेक्चरर के रिक्त पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के तहत लेक्चरर के कुल 1516 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आज यानी 12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

हालांकि, लेक्चरर पद के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए हाजिर होना होगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन की प्रक्रिया आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी कर सकते हैं।

UPPSC GIC Lecturer Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

सरकारी इंटर कॉलेज (GIC) में लेक्चरर पद के लिए उम्मीदवार 12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025 तक या उससे पहले अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: