Rajasthan Police SI Vacancy 2025: राजस्थान SI भर्ती हुई शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Rajasthan Police SI Vacancy 2025: राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत एपी, आईबी, एमबीसी और प्लाटून कमांडर में एसआई के कुल 1015 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू होकर आधिकारिक वेबसाइट पर 8 सितंबर 2025 तक चलेगी। निकाले गए पदों के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और पात्रता के लिए आयु सीमा पूरी करनी होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख में जानें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। Rajasthan Police SI Vacancy 2025 Notification: नोटिफिकेशन जो उम्मीदवार एपी, आईबी, एमबीसी और प्लाटून कमांडर में एसआई के कुल 1015 रिक्त पदों के लिए इच्छुक हैं, वे नीचे दिए डायरेक्टि लिंक के जरिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं:

राजस्थान SI भर्ती 2025 यहां क्लिक करें Rajasthan Police SI Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 8 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए विविरणों की जांच कर सकते हैं: भर्ती राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती पदों की संख्या 1015 आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 ऑफिशियल वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ Rajasthan Police SI Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता राजस्थान सब-इंस्पेक्टर सहित निकाले गए पदों के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सभी मापदंडों को पूरा करना होगा। नीचे टेबल में दिए गए विवरणों के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता की जांच करें: पद का नाम शैक्षणिक योग्यता सब इंस्पेक्टर (AP) इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए।

देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

सभी उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने का सलाह दी जाती है। सब इंस्पेक्टर (AP) सहरिया उप निरीक्षक (AP) अनुसूचित क्षेत्र सब इंस्पेक्टर (IB) प्लाटून कमांडर (RAC)