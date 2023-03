First Citizens Bank ने सिलिकॉन वैली बैंक का किया अधिग्रहण, पढ़ें डील से जुड़ी ये 7 बातें

First-Citizens Bank: हाल ही में बंद हुए अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के ग्राहकों और इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है. इस बैंक के सभी जमा और बैंक द्वारा दिए गए ऋण को फर्स्ट-सिटिज़न्स बैंक (First–Citizens Bank) खरीदनें को तैयार हो गया है.

अमेरिका के फ़ेडरल इंस्टिट्यूट फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) ने इसके सम्बन्ध में फर्स्ट-सिटिज़न्स बैंक के साथ सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक, नेशनल एसोसिएशन के सभी जमा और ऋणों के लिए एक समझौता किया है.

गौरतलब है कि, 10 मार्च को, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की सबसे प्रमुख उधारदाताओं में से एक, सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गयी थी.

