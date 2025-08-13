Current Affairs Quiz In Hindi 13 August 2025: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030

Current Affairs Quiz 13 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में कॉमनवेल्थ गेम्स 2023, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? A) नई दिल्ली B) अहमदाबाद C) मुंबई D) भोपाल 1. B) अहमदाबाद 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई विशेष आम बैठक (SGM) में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेज़बानी की बोली को औपचारिक मंज़ूरी दी। अहमदाबाद को मेज़बान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। कनाडा के हटने के बाद भारत का दावेदारी में पलड़ा और भारी हो गया है। 2. भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी?

A) दिल्ली–गुरुग्राम B) जिन्द–सोनीपत C) चंडीगढ़–अंबाला D) लखनऊ–कानपुर 2. B) जिन्द–सोनीपत भारतीय रेलवे द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन में एक क्रांतिकारी कदम है। यह ट्रेन उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है। 1,200 हॉर्सपावर के शक्तिशाली इंजन से लैस यह ट्रेन 2,600 से अधिक यात्रियों को ले जाने और 110 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इसका पहला संचालन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जिन्द–सोनीपत रूट पर होगा। 3. UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता किया है? A) IIT दिल्ली B) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) C) IISc बेंगलुरु D) NITI आयोग 3. B) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) 12 अगस्त 2025 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) ने 5 साल के अनुसंधान एवं विकास (R&D) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य आधार सिस्टम की सुरक्षा, मजबूती और विश्वसनीयता को और बेहतर बनाना है। इसके तहत अत्याधुनिक बायोमेट्रिक तकनीक, फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स और उन्नत एल्गोरिदमिक तकनीकों का इस्तेमाल कर डेटा-ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।