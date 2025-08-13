Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links

Current Affairs Quiz In Hindi 13 August 2025: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030

Current Affairs Quiz In Hindi 13 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में कॉमनवेल्थ गेम्स 2023, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़े सवाल शामिल हैं.

ByBagesh Yadav
Aug 13, 2025, 16:54 IST
Current Affairs Quiz In Hindi 13 August 2025
Current Affairs Quiz In Hindi 13 August 2025

Current Affairs Quiz 13 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में कॉमनवेल्थ गेम्स 2023, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़े सवाल शामिल हैं. 

1. 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है?

A) नई दिल्ली

B) अहमदाबाद

C) मुंबई

D) भोपाल

1. B) अहमदाबाद

13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई विशेष आम बैठक (SGM) में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेज़बानी की बोली को औपचारिक मंज़ूरी दी। अहमदाबाद को मेज़बान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। कनाडा के हटने के बाद भारत का दावेदारी में पलड़ा और भारी हो गया है।

2. भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी?

A) दिल्ली–गुरुग्राम

B) जिन्द–सोनीपत

C) चंडीगढ़–अंबाला

D) लखनऊ–कानपुर

2. B) जिन्द–सोनीपत

भारतीय रेलवे द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन में एक क्रांतिकारी कदम है। यह ट्रेन उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है। 1,200 हॉर्सपावर के शक्तिशाली इंजन से लैस यह ट्रेन 2,600 से अधिक यात्रियों को ले जाने और 110 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इसका पहला संचालन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जिन्द–सोनीपत रूट पर होगा।

3. UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता किया है?

A) IIT दिल्ली

B) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI)

C) IISc बेंगलुरु

D) NITI आयोग

3. B) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI)

12 अगस्त 2025 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) ने 5 साल के अनुसंधान एवं विकास (R&D) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य आधार सिस्टम की सुरक्षा, मजबूती और विश्वसनीयता को और बेहतर बनाना है। इसके तहत अत्याधुनिक बायोमेट्रिक तकनीक, फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स और उन्नत एल्गोरिदमिक तकनीकों का इस्तेमाल कर डेटा-ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

4. जुलाई 2025 का ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला?

A) विराट कोहली

B) शुभमन गिल

C) रोहित शर्मा

D) ऋषभ पंत

4. B) शुभमन गिल

शुभमन गिल को जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज़ में शानदार बल्लेबाज़ी के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही वे इतिहास में पहले पुरुष क्रिकेटर बने, जिन्होंने यह अवार्ड चार बार जीता है। इससे पहले वे जनवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में भी यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे।

5. 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता?

A) हरियाणा

B) पंजाब

C) झारखंड

D) ओडिशा

5. C) झारखंड

काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर खिताब बरकरार रखा। यह जीत झारखंड के 2025 हॉकी सीजन में कई खिताब जीतने की सफलता में एक और उपलब्धि है।

India’s Upcoming Matches 2025: भारत कब और कहां खेलेगा अपना अगला मैच, ये रही हर मैच की लिस्ट

Independence Day 2025: क्या यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है या 79वां? ये रहा सही जवाब

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Popular Searches

Latest Education News