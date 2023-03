World Boxing Championship 2023: निखत ज़रीन दो 2 स्वर्ण पदक जीतने वालीं दूसरी भारतीय बनीं

World Boxing Championship 2023: भारत की बेटियों ने आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप-2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार गोल्ड जीते है. देश की शीर्ष मुक्केबाज निखत ज़रीन ने शानादर प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग में गोल्ड जीता है.

निखत ज़रीन ने दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में 48-50 किलोग्राम भारवर्ग में वियतनाम की मुक्केबाज़ को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया. इसके अलावा, भारत की लवलीना बोर्गोहेन, स्वीटी बूरा और नीतू घनघास ने अपने-अपने वर्ग में गोल्ड पर कब्जा किया.

2023 WORLD CHAMPION 🥇 Ecstatic. Humbled. Grateful 😇 Extremely special for me to start the year with my second gold medal at World Championships in front of the home crowd. Thankful for your prayers and support 🙏 India, this one is for you 🇮🇳 #WWCHDelhi #WorldChampionships pic.twitter.com/9sDlmrkvuv

भारत की स्टार महिला मिक्केबाज निखत ज़रीन ने टूर्नामेंट में शानादर प्रदर्शन करते हुए, स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इसके साथ ही वह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गईं है.

इससे पहले यह कारनामा भारत की दिग्गज मैरी कॉम ने कर दिखाया है. मैरीकॉम ने विश्व चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छह स्वर्ण सहित आठ पदक अपने नाम किये हैं. भारत ने टूर्नामेंट के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इससे पहले भारत ने वर्ष 2006 में चार स्वर्ण पदक जीते थे.

नीतू घनघास: भारत के लिए गोल्ड की शुरुआत, नीतू घनघास (Nitu Ghanghas) ने की, राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता नीतू ने ने 45-48 किग्रा वर्ग के फाइनल में मंगोलिया की लुत्सेखान अल्तांसेत्सेग को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया. दो बार की एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अल्तांसेटसेग ने भी शानदार कोशिश की लेकिन नीतू को हरा नहीं पाई.

स्वीटी बूरा: भारत की स्वीटी बूरा (Saweety Boora) ने 75-81 किग्रा वर्ग में मैच में चीन की अनुभवी वांग लीना के खिलाफ शानादर प्रदर्शन करते हुए, 4-3 से बाउट जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया. वांग ने स्वीटी को कड़ी टक्कर दी लेकिन यह मैच जीतने के लिए काफी नहीं था. बता दें वांग लीना, 2018 की विश्व चैंपियन है.

निखत ज़रीन: निखत जरीन ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए, 48-50 किग्रा भार वर्ग में वियतनाम की गुयेन थी टैम को हराकर विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता. निखत, इससे पहले 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण जीता था. वही गुयेन विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली वियतनामी मुक्केबाज हैं. वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक निखत ने बाउट के दौरान अपनी पकड़ मजबूत बनायें हुए थी.

लवलीना बोर्गोहेन: टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन ने टूर्नामेंट में भारत के लिए चौथा गोल्ड जीता. लवलीना ने 70-75 किग्रा वर्ग मैच में ऑस्ट्रेलिया की केटलिन ऐनी पार्कर को हराया. इससे पहले लवलीना विश्व चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीता था, यह उनका पहला गोल्ड था. बोर्गोहेन ने वर्ष 2018 और 2019 के संस्करण में कांस्य पदक जीता था.

निखत ने पिछले साल इस्तांबुल विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एक शानदार शुरुआत की थी. वही उन्होंने 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर से देश का मान बढ़ाया. उसके बाद अब विश्व चैंपियनशिप में लगातार दूसरा पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है.

अब निखत का अगला टारगेट ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का है. उनका प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पेरिस ओलंपिक में वह यह भी मुकाम हासिल कर लेंगी. पेरिस ओलंपिक में वह 51 किलो वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी.

Extremely happy to win my third medal at the World Boxing Championship. After winning two Bronze medals in a row, I am happy to convert the colour of my medal to Gold this year.



I am grateful to everyone who has been a part of this beautiful journey.



Continued.... pic.twitter.com/VTX3Efa211