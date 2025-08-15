JFF 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल में गुरु दत्त के 100वें साल पूरे होने का जश्न, आर बाल्की होंगे खास मेहमान

Jagran Film Festival 2025: भारत के अलग-अलग शहरों में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल का 13वां संस्करण 4 से 7 सितंबर तक दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। जागरण फिल्म फेस्टिवल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की फिल्मों को भी समान मंच प्रदान किया जाता है। इस साल का आयोजन खास इसलिए भी है, क्योंकि यह गुरुदत्त जैसे निर्देशक की कला, संवेदनशीलता और सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को सरहाना है। गुरुदत्त की बेहतरीन फिल्में उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि कविताओं की तरह पर्दे पर बुन दी गई भावनाओं की चित्रकथाएं थीं। चाहे फिर ‘कागज के फूल’ हो, ‘प्यासा’ की बात करें या ‘साहिब बीवी और गुलाम’, गुरुदत्त की हर फिल्म में दृश्यात्मक सौंदर्य और गहन संवेदनाओं का अनोखापन देखने को मिलता था। उन्होंने साबित किया कि कला और व्यावसायिक सफलता एक-दूसरे की दुश्मन नहीं, बल्कि बेहतरीन दोस्त भी हो सकती हैं।

आज भी उनकी फिल्मों को देखकर वही भावनात्मक गहराई और कहानी कहने की शैली महसूस होती है, जिसने उन्हें अपने दौर का फिल्मकार बना दिया। उनकी इस अमर विरासत को सलाम करते हुए JFF ने 5 सितंबर को एक स्पेशल सेशन रखा है, जिसमें आर बाल्की दर्शकों से संवाद करेंगे। दरअसल, गुरुदत्त की तरह ही सशक्त कहानियों और सामाजिक संदेश के लिए आर बाल्की को भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा में अपनी बेहतरीन फिल्में जैसे ‘पा’, ‘पैडमैन’, ‘चीनी कम’, ‘घूमर’ और ‘चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट’ के लिए जाना जाता है। आर बाल्की इस खास सेशन में वे बताएंगे कि किस तरह गुरुदत्त ने सिनेमा की भाषा को नया रूप दिया और अपने दौर के फिल्मकारों को नई प्रेरणा दी। इस चर्चा का सबसे अहम बिंदु होगा 'सिनेमा को उनके द्वारा बताई गई कहानियों में एक नई भाषा मिली'। जागरण फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी डिटेल अगर आप गुरुदत्त के सिनेमा की गहराइयों को जानना चाहते हैं, तो आप भी इसमें शामिल होने का अवसर पा सकते हैं।