Current Affairs One Liners 12 अगस्त 2025: इन तीन राज्यों में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी मोदी सरकार

Current Affairs Hindi One Liners 12 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में छात्र एशिया-प्रशांत मिड-एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप, विश्व हाथी दिवस 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है. 

ByBagesh Yadav
Aug 12, 2025, 16:51 IST
  1. केन्द्रीय कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपये वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1बी को मंज़ूरी दी, इसमें कितने मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे- 12 मेट्रो स्टेशन 
  2. डीपीआईआईटी ने शुरुआती फेज के स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- हीरो मोटोकॉर्प
  3. केन्द्रीय कैबिनेट ने 4600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी- ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश 
  4. साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग-आधारित डिजिटल कौशल के लिए बीएसएनएल ने किसके साथ सहयोग किया है- एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया 
  5. एशिया-प्रशांत मिड-एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है- इंडोनेशिया
  6. बिहार में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स का खिताब जीता किसने जीता- हांगकांग (चीन) 
  7. हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया-हैदराबाद  
  8. भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते- 27
  9. विश्व एथलेटिक्स कांस्य टूर की मेजबानी किस देश ने की- भारत 
  10. विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है- 12 अगस्त 

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

