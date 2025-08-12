Current Affairs One Liners 12 अगस्त 2025: इन तीन राज्यों में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी मोदी सरकार

Current Affairs One Liners 12 अगस्त 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में छात्र एशिया-प्रशांत मिड-एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप, विश्व हाथी दिवस 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.
- केन्द्रीय कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपये वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1बी को मंज़ूरी दी, इसमें कितने मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे- 12 मेट्रो स्टेशन
- डीपीआईआईटी ने शुरुआती फेज के स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- हीरो मोटोकॉर्प
- केन्द्रीय कैबिनेट ने 4600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी- ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश
- साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग-आधारित डिजिटल कौशल के लिए बीएसएनएल ने किसके साथ सहयोग किया है- एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया
- एशिया-प्रशांत मिड-एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है- इंडोनेशिया
- बिहार में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स का खिताब जीता किसने जीता- हांगकांग (चीन)
- हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया-हैदराबाद
- भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते- 27
- विश्व एथलेटिक्स कांस्य टूर की मेजबानी किस देश ने की- भारत
- विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है- 12 अगस्त
