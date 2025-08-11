Current Affairs Quiz 11 अगस्त 2025: भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे-भारत एक्सप्रेस कौन-सी है?

UP Board Compartment Result 2025 OUT
Current Affairs Quiz In Hindi 11 August 2025: जागरण जोश लाया है शानदार करेंट अफेयर्स क्विज, जिससे आप न केवल अपनी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि तैयारी को भी नया आयाम दे सकते हैं. आइए जानते हैं 11 अगस्त 2025 के चुनिंदा सवाल और उनके सही जवाब.

ByBagesh Yadav
Aug 11, 2025, 17:13 IST
Current Affairs Quiz In Hindi 11 August 2025

Current Affairs Quiz In Hindi 11 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में‘नारी अदालत’ (Nari Adalat), वर्ल्ड लायन डे 2025से जुड़े सवाल शामिल हैं.  

1. भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया?

A) पीएम नरेंद्र मोदी 

B) गृहमंत्री अमित शाह 

C) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

D) वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 

1. A) पीएम नरेंद्र मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर (अजनी) से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह हाई-स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटे में 881 किमी की दूरी तय करती है, जो वंदे भारत सीरीज के लिए दूरी और यात्रा समय दोनों में नया रिकॉर्ड है।

2. एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप (ASC) में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?

A) करण मल्होत्रा

B) रमेश बुधीहाल

C) वरुण पटेल

D) अमन वर्मा

2. B) रमेश बुधीहाल

24 वर्षीय भारतीय सर्फर रमेश बुधीहाल (Ramesh Budihal) ने इतिहास रचते हुए एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 12.60 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया, जबकि स्वर्ण दक्षिण कोरिया के कनोआ हीजे और रजत इंडोनेशिया के पजार अरियाना ने जीता।

3. हाल ही में ‘नारी अदालत’ (Nari Adalat) किस राज्य में शुरू की गई है?

A) उत्तराखंड

B) सिक्किम

C) हिमाचल प्रदेश

D) अरुणाचल प्रदेश

3. B) सिक्किम

10 अगस्त 2025 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रंगपो में ‘आमा सम्मान दिवस’ (Aama Samman Diwas) के उद्घाटन अवसर पर ‘नारी अदालत’ की शुरुआत की। यह एक महिला-नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को मध्यस्थ के रूप में सशक्त बनाना है, ताकि लोगों को अनौपचारिक, सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण न्याय मिल सके।

4. 1,800 करोड़ रुपये की BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी?

A) नरेंद्र मोदी

B) राजनाथ सिंह

C) अश्विनी वैष्णव

D) नितिन गडकरी

4. B) राजनाथ सिंह

10 अगस्त 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले के उमरिया गाँव में 1,800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी। यह परियोजना देश में स्वदेशी रेल निर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है।

5. वर्ल्ड लायन डे हर साल कब मनाया जाता है?

A) 8 अगस्त

B) 9 अगस्त

C) 10 अगस्त

D) 12 अगस्त

5. C) 10 अगस्त

वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि शेर संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनके सामने आने वाले खतरों जैसे आवास हानि, शिकार एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसकी शुरुआत 2013 में संरक्षणवादियों डेरेक और बेवर्ली जॉबर्ट ने की थी।

