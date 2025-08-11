Current Affairs Hindi One Liners 11 August 2025: ‘नारी अदालत’ पहल किस राज्य में शुरू की गई?

Current Affairs Hindi One Liners 11 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में छात्र भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.
- भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया – पीएम नरेंद्र मोदी
- भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की दूरी – 881 किमी
- एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय – रमेश बुधीहाल
- एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में रमेश बुधीहाल ने कौन सा पदक जीता – कांस्य पदक
- एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक विजेता कौन है – कनोआ हीजे (दक्षिण कोरिया)
- ‘नारी अदालत’ पहल किस राज्य में शुरू की गई – सिक्किम
- BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी – राजनाथ सिंह
- BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की लागत कितनी है – ₹1,800 करोड़
- वर्ल्ड लायन डे हर साल कब मनाया जाता है – 10 अगस्त
