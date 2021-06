भारत सरकार ने PMAY-U के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है.

केंद्र सरकार द्वारा 09 जून, 2021 को PMAY-U के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMS) की 54 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था. महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह पहली CSMS बैठक थी.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस बैठक में 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था और इन घरों का निर्माण 'भागीदारी कार्यक्षेत्र में लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण और किफायती आवास' नीति के मुताबिक करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.

कल हुई CSMS की 54वीं बैठक में 3.61 लाख नए आवास स्वीकृत किए गए हैं.

At the 54th CSMC meeting of @PMAYUrban yesterday, 3.61 lakh new houses have been sanctioned.



The Committee also accorded approval for revision of projects comprising of 3.75 lakh houses.



The total number of houses to be built under #HousingForAll is now 112.4 lakh. pic.twitter.com/0K2i48rbSe