NEET PG 2025 स्कोरकार्ड आज natboard.edu.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) आज, 29 अगस्त 2025 को NEET PG 2025 का स्कोरकार्ड जारी करेगा। जो भी उम्मीदवार 3 अगस्त को परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in से अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
NEET PG 2025 स्कोर कार्ड जारी होने की दिन और समय
पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार, NEET PG 2025 स्कोरकार्ड आज से उपलब्ध होगा। जारी होने का सटीक समय अभी तक आयोग की ओर से निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन डाउनलोड लिंक जल्द ही NBEMS वेबसाइट पर एक्टिव कर दी जाएगी।
कब आया था NEET PG का रिजल्ट
NEET PG का रिजल्ट 19 अगस्त 2025 को PDF प्रारूप में घोषित किया गया था। अब प्रत्येक उम्मीदवार के लिए स्कोरकार्ड अलग-अलग जारी किया जाएगा।
NEET PG 2025 स्कोरकार्ड कैसे करें डाउनलोड
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना NEET PG 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1: NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध NEET PG स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपनी NEET PG यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
स्टेप 4: NEET PG 2025 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक कॉपी सेव करें।
NEET PG 2025स्कोरकार्ड पर इन डिटेल्स को जरूर करें चेक-
NEET PG स्कोरकार्ड में शामिल होंगे:
उम्मीदवार का नाम
NEET PG स्कोर
NEET PG रैंक
योग्यता स्थिति
NEET PG 2025 परिणाम
NEET PG 2025 परिणाम 19 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। परिणाम PDF में सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर और अंक सूचीबद्ध हैं, जबकि स्कोरकार्ड में काउंसलिंग और प्रवेश के लिए आवश्यक जानकारी दी जाएगी।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लिंक सक्रिय होते ही अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें तथा प्रवेश प्रक्रिया के लिए उसकी एक प्रति अपने पास रख लें।
