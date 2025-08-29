NEET PG 2025 स्कोरकार्ड आज natboard.edu.in पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) आज, 29 अगस्त 2025 को NEET PG 2025 का स्कोरकार्ड जारी करेगा। जो भी उम्मीदवार 3 अगस्त को परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in से अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET PG 2025 स्कोर कार्ड जारी होने की दिन और समय

पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार, NEET PG 2025 स्कोरकार्ड आज से उपलब्ध होगा। जारी होने का सटीक समय अभी तक आयोग की ओर से निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन डाउनलोड लिंक जल्द ही NBEMS वेबसाइट पर एक्टिव कर दी जाएगी।

कब आया था NEET PG का रिजल्ट

NEET PG का रिजल्ट 19 अगस्त 2025 को PDF प्रारूप में घोषित किया गया था। अब प्रत्येक उम्मीदवार के लिए स्कोरकार्ड अलग-अलग जारी किया जाएगा।

NEET PG 2025 स्कोरकार्ड कैसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना NEET PG 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।