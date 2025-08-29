मेरठ से वाराणसी: यहां चेक वंदे भारत एक्सप्रेस की पूरी रूट, समय और किराया

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत की तेज और आधुनिक रेल सेवा हैं। ये बड़े शहरों के बीच तेज और आरामदायक सफर का अनुभव देती हैं। वर्तमान में, देश भर में 150 से ज्यादा वंदे भारत सेवाएं चल रही हैं। ये ट्रेनें अपनी गति, सुरक्षा और सुविधा के लिए जानी जाती हैं। मेरठ और वाराणसी के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। यह लखनऊ और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य में यात्रियों के लिए सफर आसान हो गया है। यह ट्रेन मेरठ-लखनऊ वंदे भारत रूट का ही विस्तार है। इस लेख में, हम मेरठ से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट, समय, किराए और अन्य जरूरी जानकारी पर एक नजर डालेंगे। मेरठ से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस: समय, स्टॉप और टिकट की कीमत ट्रेन नंबर: 22490 (मेरठ से वाराणसी), 22489 (वाराणसी से मेरठ) रूट: मेरठ → हापुड़ → मुरादाबाद → बरेली → लखनऊ → अयोध्या धाम → वाराणसी दूरी: 782 किमी

स्टॉप की संख्या: 7 तय किए गए राज्य: 1 यात्रा का समय: 11 घंटे 50 मिनट समय मेरठ से: सुबह 06:35 बजे रवाना, शाम 06:25 बजे वाराणसी आगमन वाराणसी से: सुबह 09:10 बजे रवाना, रात 09:05 बजे मेरठ आगमन संचालन: सप्ताह में छह दिन (मंगलवार को छोड़कर) किराया एसी चेयर कार: 1,915 रुपये एक्जीक्यूटिव चेयर कार: 3,525 रुपये वंदे भारत ट्रेन जो अभी मेरठ सिटी और लखनऊ के बीच चलती है, उसे अब वाराणसी तक बढ़ा दिया गया है। नए मेरठ सिटी-वाराणसी रूट पर पहली यात्रा 27 अगस्त, 2025 को हुई थी। Railyatri.com के अनुसार, यह ट्रेन 783 किमी की यात्रा करेगी और इस सफर को पूरा करने में लगभग 11 घंटे 50 मिनट का समय लेगी। मेरठ से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22490) मेरठ सिटी से सुबह 6:35 बजे निकलेगी और शाम 6:25 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में, वाराणसी से मेरठ जाने वाली ट्रेन (ट्रेन नंबर 22489) वाराणसी से सुबह 9:10 बजे रवाना होती है और रात 9:05 बजे मेरठ सिटी पहुंचती है।