मेरठ से वाराणसी: यहां चेक वंदे भारत एक्सप्रेस की पूरी रूट, समय और किराया

By Mahima Sharan
Aug 29, 2025, 14:39 IST

नई मेरठ-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22490/22489) असल में मेरठ-लखनऊ सेवा का ही विस्तार है। यह ट्रेन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। यह ट्रेन 27 अगस्त, 2025 को शुरू हुई। यह 11 घंटे 50 मिनट में 783 किमी की दूरी तय करती है और इसके रास्ते में अयोध्या धाम जंक्शन समेत पांच मुख्य स्टॉप हैं। एसी चेयर कार का किराया 1,915 रुपये और एक्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 3,525 रुपये है। इस सेवा का उद्देश्य पर्यटन, क्षेत्रीय व्यापार और छात्रों के लिए आवाजाही को बेहतर बनाना है।

Vande Bharat Route
Vande Bharat Route

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत की तेज और आधुनिक रेल सेवा हैं। ये बड़े शहरों के बीच तेज और आरामदायक सफर का अनुभव देती हैं। वर्तमान में, देश भर में 150 से ज्यादा वंदे भारत सेवाएं चल रही हैं। ये ट्रेनें अपनी गति, सुरक्षा और सुविधा के लिए जानी जाती हैं।

मेरठ और वाराणसी के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। यह लखनऊ और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य में यात्रियों के लिए सफर आसान हो गया है। यह ट्रेन मेरठ-लखनऊ वंदे भारत रूट का ही विस्तार है।

इस लेख में, हम मेरठ से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट, समय, किराए और अन्य जरूरी जानकारी पर एक नजर डालेंगे।

मेरठ से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस: समय, स्टॉप और टिकट की कीमत

ट्रेन नंबर: 22490 (मेरठ से वाराणसी), 22489 (वाराणसी से मेरठ)

रूट: मेरठ → हापुड़ → मुरादाबाद → बरेली → लखनऊ → अयोध्या धाम → 

वाराणसी

दूरी: 782 किमी

स्टॉप की संख्या: 7

तय किए गए राज्य: 1

यात्रा का समय: 11 घंटे 50 मिनट

समय

मेरठ से: सुबह 06:35 बजे रवाना, शाम 06:25 बजे वाराणसी आगमन

वाराणसी से: सुबह 09:10 बजे रवाना, रात 09:05 बजे मेरठ आगमन

संचालन: सप्ताह में छह दिन (मंगलवार को छोड़कर)

किराया

एसी चेयर कार: 1,915 रुपये

एक्जीक्यूटिव चेयर कार: 3,525 रुपये

वंदे भारत ट्रेन जो अभी मेरठ सिटी और लखनऊ के बीच चलती है, उसे अब वाराणसी तक बढ़ा दिया गया है। नए मेरठ सिटी-वाराणसी रूट पर पहली यात्रा 27 अगस्त, 2025 को हुई थी।

Railyatri.com के अनुसार, यह ट्रेन 783 किमी की यात्रा करेगी और इस सफर को पूरा करने में लगभग 11 घंटे 50 मिनट का समय लेगी। मेरठ से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22490) मेरठ सिटी से सुबह 6:35 बजे निकलेगी और शाम 6:25 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी।

वापसी में, वाराणसी से मेरठ जाने वाली ट्रेन (ट्रेन नंबर 22489) वाराणसी से सुबह 9:10 बजे रवाना होती है और रात 9:05 बजे मेरठ सिटी पहुंचती है।

सफर

ट्रेन नंबर

रवाना

आगमन

मेरठ से वाराणसी

22490

मेरठ सिटी: सुबह 6:35 बजे

वाराणसी जंक्शन: शाम 6:25 बजे

वाराणसी से मेरठ

22489

वाराणसी जंक्शन: सुबह 9:10 बजे

मेरठ सिटी: रात 9:05 बजे

इसका रूट क्या है?

मेरठ और वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के पांच स्टॉप होंगे। वे हैं:

*   हापुड़

*   मुरादाबाद

*   बरेली

*   लखनऊ एनआर

*   अयोध्या धाम जंक्शन

यह नई ट्रेन सेवा इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इससे मेरठ, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह छात्रों के लिए यात्रा को बहुत आसान बनाएगी और स्थानीय व्यापार और बिजनेस को बढ़ने में भी मदद करेगी।


