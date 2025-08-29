Powerful Government Jobs: भारत की 10 सबसे पावरफुल सरकारी नौकरियां

KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
Powerful Government Jobs: भारत की 10 सबसे ताकतवर सरकारी नौकरियां, जो अच्छी सैलरी के साथ-साथ पद, सम्मान और अधिकार भी देती हैं। IAS से लेकर RBI ग्रेड B अधिकारियों तक, भारत की टॉप 10 सबसे ताकतवर सरकारी नौकरियों की पूरी लिस्ट और योग्यता देखें।

भारत में ताकतवर सरकारी नौकरियां: भारत में कुछ सरकारी नौकरियों को सिर्फ अच्छी सैलरी और नौकरी की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि उनके साथ मिलने वाली अपार शक्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत महत्व दिया जाता है। हर साल, हजारों उम्मीदवार इन प्रतिष्ठित पदों के लिए मुकाबला करते हैं। कुछ लोग इन प्रतिष्ठित पदों की तरफ अच्छी सैलरी की वजह से आकर्षित होते हैं। वहीं, कुछ अन्य लोग इन पदों से मिलने वाली ताकत और सुविधाओं के कारण इनकी ओर खिंचे चले आते हैं।

अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं और पैसे से ज्यादा प्रभाव और नेतृत्व को पसंद करते हैं, तो यहां भारत की 10 सबसे ताकतवर नौकरियों की सूची दी गई है, जिन्हें आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं।

भारत की 10 सबसे ताकतवर सरकारी नौकरियां

भारत की ताकतवर सरकारी नौकरियों की सूची यहां दी गई है। ये सरकारी परीक्षाएं हर साल आयोजित की जाती हैं। ये उन हजारों उम्मीदवारों को एक सुनहरा अवसर देती हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। भारत की 10 सबसे ताकतवर सरकारी नौकरियों और उनकी योग्यता और आयु सीमा के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

रैंक

नौकरी के पद

परीक्षा संचालन निकाय

पात्रता

1

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)

यूपीएससी

किसी भी विषय में स्नातक, आयु 21-32 वर्ष

2

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)

यूपीएससी

किसी भी विषय में स्नातक, आयु 21-32 वर्ष (शारीरिक मानकों के साथ)

3

भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस)

यूपीएससी

किसी भी विषय में स्नातक, आयु 21-32 वर्ष

4

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस)

यूपीएससी

किसी भी विषय में स्नातक, आयु 21-32 वर्ष

5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अधिकारी

पीएसयू के अनुसार अलग-अलग होता है (उदाहरण के लिए, ओएनजीसी, बीएचईएल, एनटीपीसी के लिए गेट)

इंजीनियरिंग स्नातक (बी.टेक/बीई) या पीएसयू मानदंडों के अनुसार

6

भारतीय वन सेवा (आईएफओएस)

यूपीएससी

प्रासंगिक विषयों (विज्ञान/इंजीनियरिंग) में स्नातक, आयु 21-32 वर्ष

7

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ग्रेड बी अधिकारी

भारतीय रिजर्व बैंक

न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक, आयु 21-30 वर्ष

8

रक्षा सेवा अधिकारी (सेना, नौसेना, वायु सेना)

यूपीएससी (सीडीएस, एनडीए) और भारतीय सशस्त्र बल

प्रवेश स्तर के आधार पर 10+2 या स्नातक; शारीरिक फिटनेस

9

भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) अधिकारी

यूपीएससी

इंजीनियरिंग स्नातक, आयु 21-30 वर्ष

10

न्यायिक सेवाएँ (न्यायाधीश)

राज्य लोक सेवा आयोग / उच्च न्यायालय

एलएलबी डिग्री, आयु सीमा राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है

