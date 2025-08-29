Toughest Exams in India 2025: टॉप 10 सबसे कठिन परीक्षाओं की लिस्ट

भारत की सबसे कठिन परीक्षाएं 2025: सरकारी परीक्षाएं पास करना चुनौतीपूर्ण और मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलती। लाखों Candidates सीमित नौकरियों के लिए इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कई साल लगा देते हैं। इन परीक्षाओं का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है और पद भी सीमित होते हैं। इन्हीं कारणों से, कुछ परीक्षाएं पास करना सबसे मुश्किल होता है।

भारत की सबसे कठिन परीक्षाएं

भारत अपनी कठोर और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है। यहां परीक्षाएं किसी भी उम्मीदवार का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये परीक्षाएं Candidates की योग्यता, मात्रात्मक क्षमता और भाषा कौशल की जांच करती हैं। असल में, एक ऑनलाइन एजुकेशन सर्च प्लेटफॉर्म Erudera के अनुसार, भारत की तीन सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं दुनिया की टॉप 10 सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल हैं।