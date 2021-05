GST परिषद ने COVID राहत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का किया फैसला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई, 2021 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) की 43वीं आभासी बैठक की अध्यक्षता की.

43वीं GST परिषद की बैठक के दौरान लिए गए कुछ प्रमुख फैसलों में कोविड-19 राहत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट, ब्लैक फंगस को नियंत्रित करने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग को छूट सूची में शामिल करना, वार्षिक रिटर्न की फाइलिंग को आसान बनाने के लिए CGST अधिनियम में संशोधन की सिफारिश जैसे कई अन्य फैसले शामिल है.

Issues of COVID-related equipment was one of the items on the agenda that had a very detailed discussion. Many issues were raised & discussed....The Council has decided to exempt the import of relief items till 31st August 2021: FM Nirmala Sitharaman after 43rd GST Council meet pic.twitter.com/tFh9mniL7W