UN: भारत, संयुक्त राष्ट्र के इस आयोग की करेगा अध्यक्षता, UN में रुचिरा कंबोज ने जताया आभार

भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है. यह फैसला सामाजिक विकास आयोग की 13वीं पूर्ण बैठक-61वें सत्र में लिया गया.

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने भारत की ओर से आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर रुचिरा ने कहा कि "सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से निर्वाचित होना मेरे लिए सम्मान की बात है."

