India's first Dugong Conservation Reserve: भारत का पहला 'डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व', जानें, किस राज्य में है?

India's first Dugong Conservation Reserve: भारत का पहला 'डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व' (Dugong Conservation Reserve) तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है. राज्य सरकार ने हाल ही में देश के पहले 'डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व' की घोषणा की है. यह रिजर्व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पाक खाड़ी (Palk Bay) में स्थापित किया गया है.

इसकी पहल राज्य सरकार ने सितम्बर 2021 में डुगोंग के संरक्षण को लेकर की थी. तमिलनाडु सरकार की यह योजना थी कि इस तरह की पहल से इन समुद्री जीवों के रहन क्षेत्रों को विकसित किया जायेगा और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जायेगा. तमिलनाडु पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने बताया की यह पहल तमिलनाडु के संरक्षण इतिहास में एक और मील का पत्थर है.

India's first Dugong Conservation Reserve gets Notified in Palk Bay,Gulf of Mannar Tamil Nadu.A feat achieved under the guidance of CM @mkstalin Congratulations Team #TNForest We are unstoppable 😊👍 pic- artwork-DFO Akhil Tambi #dugongconservation #Dugongs pic.twitter.com/oo6TfnYgFX