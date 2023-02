US: भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने पेश की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी, जानें इनके बारे में

भारतीय-अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होने की घोषणा कर दी है.

निक्की हेली के बाद वह दूसरे भारतीय-अमेरिकी है जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है. निक्की हेली ने हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की थी.

अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए विवेक रामास्वामी ने कहा कि ''हमने अपनी विविधता का इतना जश्न मनाया है कि हम उन सभी तरीकों को भूल गए हैं जो वास्तव में अमेरिकियों के समान हैं, हम उन आदर्शों से बंधे हैं जो 250 साल पहले लोगों के एक विभाजित समूह को एकजुट करते थे.''

We’re in the middle of a national identity crisis. Faith, patriotism & hard work have disappeared. Wokeism, climatism & gender ideology have replaced them. We hunger for purpose yet cannot answer what it means to be an American. We long for that answer. That’s why I’m running for… https://t.co/eDC1r4n6mG pic.twitter.com/aado2DzvNu