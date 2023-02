Shelly Oberoi: 'आप' की शैली ओबेरॉय बनीं दिल्ली की नई मेयर, जानें कौन हैं शैली ओबेरॉय

आखिरकार दिल्ली में मेयर का इलेक्शन संपन्न हो गया, आम आदमी पार्टी (AAP) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) को दिल्ली का मेयर चुन लिया गया है. शैली ने बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मात दी.

दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए आज मतदान सम्पन्न हुआ जिसमे 'आप' ने शानदार जीत दर्ज की है. इस चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी दिनों से तकरार चल रही थी.

Aam Aadmi Party's Shelly Oberoi wins the Delhi Mayor elections. She defeats Rekha Gupta, nominated candidate of BJP.



Shelly Oberoi received 150 vote while Rekha Gupta got 116 seats. She became the city's first woman mayor in 10 years.