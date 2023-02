New START treaty क्या है जिससे रूस ने खुद को किया अलग, जानें कैसे बढ़ सकती है अमेरिका की मुश्किलें

रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty से रूस को अलग कर लिया है. पुतिन के इस फैसले को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

यह संधि अमेरिका और रूस के बीच हुई थी जो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि थी जिसे वर्ष 2011 में लागू किया गया था. पुतिन ने इस सम्बन्ध में हाल ही में कहा कि यूक्रेन के साथ जारी रुसी संघर्ष, पश्चिमी देशों की उपज है.

Putin says he’s suspending Russia’s participation in New START, the last major nuclear arms control treaty.

Set the Doomsday Clock even closer to midnight … pic.twitter.com/LT9OLuYdom