Make In India: गुजरात में स्थापित होगा देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, 'इंडियन चिप' से चलेंगे दुनिया के स्मार्टफोन

India's first semiconductor facility: सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए भारत का पहला प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है. इसका निर्माण भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के एक जॉइंट वेंचर के तहत किया जा रहा है.

इस ज्वाइंट वेंचर के तहत अहमदाबाद शहर के पास स्थित धोलेरा में मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी. इस जॉइंट वेंचर को कॉर्पोरेट इतिहास के एक सबसे बड़े निवेश के रूप में देखा जा रहा है.

रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में गांधीनगर में पिछले साल सितंबर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.

