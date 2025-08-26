दुनिया में सबसे अमीर लेखक कौन है? जानें नाम

दुनिया की सबसे अमीर लेखिका एलिजाबेथ बैडइंटर हैं, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक, नारीवादी लेखिका और इतिहासकार हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 1.3 अरब डॉलर से 1.7 अरब डॉलर के बीच है। हालांकि, वे लिंग, मातृत्व और धर्मनिरपेक्षता पर अपनी प्रभावशाली किताबों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर संपत्ति पब्लिसिस ग्रुप (Publicis Groupe) में उनकी हिस्सेदारी से आती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनियों में से एक है।

एलिजाबेथ बैडइंटर कौन हैं?

एलिजाबेथ बैडइंटर पब्लिसिस ग्रुप के संस्थापक मार्सेल ब्लुस्टीन-ब्लैंचेट की बेटी हैं। वे इस कंपनी में एक प्रमुख शेयरधारक होने के साथ-साथ फ्रांस की कई बेस्ट-सेलिंग किताबों की लेखिका भी हैं। उनकी रचनाएं, जैसे 'द कॉन्फ्लिक्ट' और 'मदर लव', महिलाओं के अधिकारों और आधुनिक समाज में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित हैं।

वह इतनी अमीर कैसे बनीं?

उनकी किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं, लेकिन उनकी दौलत का मुख्य स्रोत पब्लिसिस ग्रुप में उनकी 10% की हिस्सेदारी है। यह कंपनी अरबों डॉलर की है।