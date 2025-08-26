दुनिया में सबसे अमीर लेखक कौन है? जानें नाम

दुनिया की सबसे अमीर लेखिका एलिजाबेथ बैडइंटर हैं, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक, नारीवादी लेखिका और इतिहासकार हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 1.3 अरब डॉलर से 1.7 अरब डॉलर के बीच है। हालांकि, वे लिंग, मातृत्व और धर्मनिरपेक्षता पर अपनी प्रभावशाली किताबों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर संपत्ति पब्लिसिस ग्रुप (Publicis Groupe) में उनकी हिस्सेदारी से आती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनियों में से एक है।
एलिजाबेथ बैडइंटर कौन हैं?
एलिजाबेथ बैडइंटर पब्लिसिस ग्रुप के संस्थापक मार्सेल ब्लुस्टीन-ब्लैंचेट की बेटी हैं। वे इस कंपनी में एक प्रमुख शेयरधारक होने के साथ-साथ फ्रांस की कई बेस्ट-सेलिंग किताबों की लेखिका भी हैं। उनकी रचनाएं, जैसे 'द कॉन्फ्लिक्ट' और 'मदर लव', महिलाओं के अधिकारों और आधुनिक समाज में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित हैं।
वह इतनी अमीर कैसे बनीं?
उनकी किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं, लेकिन उनकी दौलत का मुख्य स्रोत पब्लिसिस ग्रुप में उनकी 10% की हिस्सेदारी है। यह कंपनी अरबों डॉलर की है।
एलिजाबेथ बैडइंटर के बारे में कुछ रोचक बातें
-उनकी किताबें मातृत्व और लैंगिक भूमिकाओं पर पारंपरिक विचारों को चुनौती देती हैं। उनके लेखन ने दशकों तक पूरे यूरोप में बहसों को प्रभावित किया है।
-अपनी अपार संपत्ति और प्रभाव के बावजूद, वह एक शांत और साधारण जीवन जीना पसंद करती हैं। उनका मानना है कि उनकी सार्वजनिक उपस्थिति से ज्यादा उनके काम को बोलना चाहिए।
-उनके लेख लिंग और दर्शनशास्त्र विभागों के अकादमिक Courses का हिस्सा हैं। इनका उपयोग अक्सर महिलाओं की स्वतंत्रता और पहचान पर बहस शुरू करने के लिए किया जाता है।
-बैडइंटर धर्म और राज्य को अलग रखने की एक मुखर समर्थक रही हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि सच्ची लैंगिक समानता के लिए धर्मनिरपेक्ष मूल्य बहुत जरूरी हैं।
-वह बौद्धिक सोच को रणनीतिक व्यापार नेतृत्व के साथ जोड़ती हैं। उनकी वित्तीय सफलता दर्शनशास्त्र और उद्यमिता के एक दुर्लभ मिश्रण का परिणाम है।
पढ़ेंःभारत में सीताफल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है, जानें नाम
Comments
All Comments (0)
Join the conversation