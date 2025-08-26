‘Hello’ को हिंदी में क्या कहते हैं?

ऐसा ही एक शब्द है “हलो”। इससे तो आप सभी भली-भाती प्रचलित होंगे, क्योंकि किसी से मिलना हो या फोन कॉल रिसीव करना सबसे पहले हमारे मुंह से Hello शब्द ही निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही हम अपने बड़ों को यही करते देखें और सीखें हैं। क्या आप जानते हैं हेलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

हेलो का हिंदी अर्थ

आपको बता दें कि Hello का इस्तेमाल आमतौर पर अभिवादन के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी में हम नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदी में Hello का मतलब नमस्ते होता है, लेकिन अगर इसके शाब्दिक अर्थ की ओर जाएं, तो हैलो शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द हाला से हुई है। इसके अलावा, यह फ्रेंच शब्द होला से भी जुड़ा है। होला का मतलब होता है आप कैसे हैं। समय के साथ इसका उच्चारण बदल गया और हैलो शब्द चलन में आ गया।

कैसे शुरू हुआ हेलो का इस्तेमाल

ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि फोन उठाते हैं मुंह पर सबसे पहले हेलो ही क्यों आता है? फोन की बात-चीत हेलो से शुरुआत होने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? दरअसल, जब फोन की शुरुआत हुई तब लोग फोन करने पर पूछते थे “आर यू देयर”, यह जानने के लिए कि सामने वाला उनकी बातों को सुन रहा रहा है यह नहीं, लेकिन अमेरिकी आविष्कारक थामस एडीसन को यह पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने हेलो शब्द की शुरुआत की।