‘Hello’ को हिंदी में क्या कहते हैं?

Hello Meaning in Hindi: रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई सारे शब्द होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम दैनिक तौर पर करते हैं, लेकिन जाने-अनजाने में हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि वह शब्द अंग्रेजी के है। इन शब्दों का चलन अब इतना आम हो गया है कि ज्यादातर लोगों को इन शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है।

Hello Meaning in Hindi
Hello Meaning in Hindi

ऐसा ही एक शब्द है “हलो”। इससे तो आप सभी भली-भाती प्रचलित होंगे, क्योंकि किसी से मिलना हो या फोन कॉल रिसीव करना सबसे पहले हमारे मुंह से Hello शब्द ही निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही हम अपने बड़ों को यही करते देखें और सीखें हैं। क्या आप जानते हैं हेलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

हेलो का हिंदी अर्थ

आपको बता दें कि Hello का इस्तेमाल आमतौर पर अभिवादन के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी में हम नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदी में Hello का मतलब नमस्ते होता है, लेकिन अगर इसके शाब्दिक अर्थ की ओर जाएं, तो हैलो शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द हाला से हुई है। इसके अलावा, यह फ्रेंच शब्द होला से भी जुड़ा है। होला का मतलब होता है आप कैसे हैं। समय के साथ इसका उच्चारण बदल गया और हैलो शब्द चलन में आ गया।

कैसे शुरू हुआ हेलो का इस्तेमाल

ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि फोन उठाते हैं मुंह पर सबसे पहले हेलो ही क्यों आता है? फोन की बात-चीत हेलो से शुरुआत होने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? दरअसल, जब फोन की शुरुआत हुई तब लोग फोन करने पर पूछते थे “आर यू देयर”, यह जानने के लिए कि सामने वाला उनकी बातों को सुन रहा रहा है यह नहीं, लेकिन अमेरिकी आविष्कारक थामस एडीसन को यह पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने हेलो शब्द की शुरुआत की। 

उन्होंने पिट्सबर्ग की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर यह भी कहा कि फोन पर अभिवादन के लिए "हैलो" शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाद में उनकी सलाह मान ली गई और "हैलो" शब्द प्रचलन में आ गया।

हेलो से जुड़े कुछ रोचक बातें -

  • किसी का ध्यान आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है Hello शब्द।

  • कॉल आने पर नमस्ते कहने वाले पहले व्यक्ति थॉमस एडिसन थे।

  • नमस्ते का संबंध स्वास्थ्य से जुड़े अन्य शब्दों से भी है।

  • सबसे पहले, नमस्ते शब्द का प्रयोग 1800 के दशक में आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया गया था।

हमने नमस्ते कहना कब शुरू किया?

"हैलो" शब्द पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में छपा था। इसकी सबसे पहली झलक 18 अक्टूबर, 1826 को कनेक्टिविटी के नॉर्विच स्थित नॉर्विच कूरियर नामक एक अखबार में छपी थी। यह 1833 में एक अमेरिकी किताब में भी दिखाई दिया। 1860 के दशक तक, "हैलो" शब्द किताबों और कहानियों में खूब इस्तेमाल होने लगा था।

हैलो कहां से आया?

ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहती है कि "हैलो" शब्द "हैलो" और "होलो" जैसे पुराने शब्दों से आया है। ये शब्द एक पुराने जर्मन शब्द से आए हैं जिसका इस्तेमाल किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे किसी फेरीवाले का, ज़ोर से किया जाता था। यह फ़्रांसीसी शब्द होला से भी जुड़ा हो सकता है, जिसका अर्थ कुछ इस तरह होता है, 'वाह!' अपने इतिहास के कारण, "हैलो" को कभी-कभी अलग-अलग स्वरों से भी लिखा जा सकता है, जैसे "हैलो" या "हुल्लो"।

हैलो और टेलीफ़ोन

टेलीफ़ोन से पहले, लोग अक्सर एक-दूसरे का अभिवादन "गुड मॉर्निंग" जैसे वाक्यांशों से करते थे। लेकिन जब टेलीफोन ने विभिन्न समय क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ना शुरू किया, तो दिन के समय पर निर्भर न रहने वाला अभिवादन लोकप्रिय हो गया।

