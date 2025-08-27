Schools Holiday on 27th August
UPSSSC PET Admit Card 2025: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड, हॉल टिकट डायरेक्ट लिंक upsssc.gov.in से करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Aug 27, 2025, 15:29 IST

UPSSSC PET Admit Card 2025: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2025 जल्द होगा जारी। संबंधित भर्ती के लिए जिन उम्मीदवार ने आवेदन किया था, वे परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड और हॉल टिकट नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।

UPSSSC PET Admit Card 2025
UPSSSC PET Admit Card 2025

UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (UPSSSC) की ओर से PET एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होते ही उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। 

वहीं उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड के बिना किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

यहां देखें: 

UPSSSC PET Admit Card 2025: ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

यूपी पीईटी भर्ती परीक्षा 2025 में जो उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपनी अपना हॉल टिकट और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर जाकर UPSSSC PET Admit Card 2025/City Slip 2025 पर जाएं।

स्टेप 3 अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4 मांगा गया विवरण दर्ज करें।

स्टेप 5 अब हॉल टिकट और एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें। 

स्टेप 6 परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

