UPSSSC PET Admit Card 2025: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड, हॉल टिकट डायरेक्ट लिंक upsssc.gov.in से करें डाउनलोड

UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (UPSSSC) की ओर से PET एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होते ही उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।

वहीं उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड के बिना किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

