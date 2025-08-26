UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) जल्द ही प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार अपने पंजीकरण क्रमांक और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करके इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। UPSSSC PET परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो-दो शिफ्टों में संपन्न होगी। PET परीक्षा, यूपी में होने वाली विभिन्न ग्रुप ‘C’ भर्ती परीक्षाओं के लिए आवश्यक प्रारंभिक चरण है।

UP PET Admit Card 2025 Download Link

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) बहुत जल्द प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव करेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने लॉगिन विवरण दर्ज करके UP PET Admit Card 2025 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होने के बाद, इस लेख में नीचे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि उम्मीदवार आसानी से अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकें।