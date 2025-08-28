GATE 2026 Registration Start Today
By Vijay Pratap Singh
Aug 28, 2025, 17:45 IST

UPSSSC PET Exam Center List 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 6 और 7 सितंबर को होने वाली UP PET 2025 परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा है, उन्हें अपना निर्धारित UPSSSC PET परीक्षा केंद्र चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के दिन किन जरूरी दस्तावेजों और सामान को साथ ले जाना है। नीचे दी गई लिस्ट में आप अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी देख सकते हैं।

UPSSSC PET Exam Center List 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) 6 और 7 सितंबर 2025 को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 आयोजित करेगा। परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर पहले ही जारी की जा चुकी है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 48 परीक्षा केंद्रों पर होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर समय से काफी पहले पहुंचें। अगर कोई उम्मीदवार देर से पहुंचता है, तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकता है।

UP PET Exam Center List 2025: यूपी पीईटी परीक्षा का समय, शिफ्ट

UPSSSC PET 2025 परीक्षा का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को दो शिफ्टों में किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी शिफ्ट की जानकारी के लिए अपना एडमिट कार्ड ध्यान से देखना चाहिए। किसी भी परेशानी से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि अंतिम समय की भीड़ और हड़बड़ी से बचा जा सके। नीचे दी गई तालिका में आप UP PET 2025 परीक्षा का समय और शिफ्ट देख सकते हैं।

परीक्षा तिथिपालीसमय
6 सितम्बर 2025 पाली 1 (प्रातः) सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक
7 सितम्बर 2025 पाली 2 (सायं) दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक

यहां देखें: 

UPSSSC PET Exam Centre List 2025

UPSSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UP PET 2025 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। यह परीक्षा 6 और 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 48 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र का आवंटन, उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में चुनी गई पसंद और हर शहर में उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाता है। इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने आवंटित परीक्षा शहर की अच्छी तरह जांच करें और समय रहते यात्रा की तैयारी कर लें।

ध्यान देने वाली बात है कि एक बार तय हो जाने के बाद परीक्षा केंद्र बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा, उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए अपनी निर्धारित शिफ्ट से कम से कम 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है।

UPSSSC PET परीक्षा केंद्र लिस्ट 2025

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP PET 2025 में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए पूरे प्रदेश में 48 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। ये परीक्षा केंद्र राज्य के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर और मेरठ में बनाए गए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में UPSSSC PET परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं:

UPSSSC PET परीक्षा शहर की सूची

आगरा

लखीमपुर

अलीगढ़

ललितपुर

अंबेडकर नगर

लखनऊ

अमेठी

चंदौली

अमरोहा

मथुरा

औरैया

मेरठ

अयोध्या

मिर्जापुर

आजमगढ़

मुरादाबाद

बहराइच

पीलीभीत

बाराबंकी

कासगंज

बरेली

रामपुर

बिजनौर

प्रयागराज

बुलंदशहर

रायबरेली

चित्रकूट

सहारनपुर

देवरिया

फतेहपुर

इटावा

सुल्तानपुर

फिरोजाबाद

गौतम बुद्ध नगर

गाजियाबाद

उन्नाव

गाजीपुर

सुल्तानपुर

गोंडा

वाराणसी

गोरखपुर

कानपुर नगर

जौनपुर

झांसी

कन्नौज

कुशीनगर

UP PET 2025 Exam Center List कैसे Check करें?

UPSSSC ने UP PET 2025 परीक्षा के लिए परीक्षा शहर की स्लिप जारी कर दी है। Candidates इसे आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं।

1.  UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं ।

2.  “UPSSSC PET 2025 Exam City Slip” लिंक पर क्लिक करें।

3.  अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालें।

4.  आवंटित परीक्षा शहर स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5.  इसे डाउनलोड करें और संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।

UP PET Exam Day Guidelines: जानें परीक्षा में जाने से पहले क्या करना है ज़रूरी

  • परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड (प्रिंटेड कॉपी) जरूर लेकर जाएँ।

  • साथ में एक वैध फोटो पहचान पत्र रखें, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस।

  • रिपोर्टिंग समय से कम से कम 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुँचें।

  • केवल ज़रूरी सामान ही लाएँ – पेन, पारदर्शी पानी की बोतल और एडमिट कार्ड

  • मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना मना है।

  • परीक्षा हॉल में निरीक्षकों (invigilators) के सभी निर्देशों का पालन करें।

