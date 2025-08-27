UPSSSC PET Exam City Slip 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 के लिए परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार जो यूपी पीईटी 2025 परीक्षा देने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना परीक्षा शहर और केंद्र देख सकते हैं।
इस सिटी स्लिप को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। सिटी स्लिप में परीक्षा शहर की पूरी जानकारी होगी ताकि परीक्षार्थी समय रहते अपने यात्रा और आवश्यक प्रबंध कर सकें। ध्यान दें, यह स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है, असली एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा।
UP PET Exam City Slip 2025 Download Link- Active
UP PET Exam City Slip 2025 का डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अब सीधे upsssc.gov.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड की जरूरत होगी।
UPSSSC PET Exam City Direct Link
UPSSSC PET Exam City Slip 2025 Kaise Download Kare?
यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सरल स्टेप्स फॉलो करें:
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर "UPSSSC PET City Intimation Slip 2025" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
-
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें।
-
सबमिट करने के बाद आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी।
-
सिटी स्लिप को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
इस सिटी स्लिप में आपके परीक्षा केंद्र और शहर की पूरी जानकारी होगी, जो परीक्षा की तैयारी में मदद करेगी।
UPSSSC PET Exam City Slip 2025 पर उल्लिखित विवरण क्या है?
यूपीएसएसएससी पीईटी (UPSSSC PET) Exam City Slip 2025 एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह केवल परीक्षार्थी को उसके परीक्षा शहर और केंद्र की लोकेशन की अग्रिम जानकारी देने के लिए जारी की जाती है।
इस City Intimation Slip में आमतौर पर ये विवरण (Details) दिए होते हैं:
-
उम्मीदवार का नाम
-
रजिस्ट्रेशन नंबर / एप्लीकेशन नंबर
-
परीक्षा तिथि (Exam Date)
-
परीक्षा समय (Shift/Reporting Time)
-
परीक्षा शहर (Exam City)
-
आवंटित परीक्षा केंद्र का नाम और पता
-
लिंग (Gender)
-
श्रेणी (Category)
-
उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर (यदि उपलब्ध हो)
-
महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions) – जैसे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना, आवश्यक दस्तावेज़ साथ लाना आदि।
ध्यान दें:
-
यह स्लिप केवल परीक्षा शहर और केंद्र की जानकारी देती है।
-
असली एडमिट कार्ड (Admit Card) परीक्षा से कुछ दिन पहले अलग से जारी होगा, जिसमें अधिक विस्तृत जानकारी और प्रवेश संबंधी नियम होंगे।
