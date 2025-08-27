UPSSSC PET Exam City Slip 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 के लिए परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार जो यूपी पीईटी 2025 परीक्षा देने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना परीक्षा शहर और केंद्र देख सकते हैं।

इस सिटी स्लिप को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। सिटी स्लिप में परीक्षा शहर की पूरी जानकारी होगी ताकि परीक्षार्थी समय रहते अपने यात्रा और आवश्यक प्रबंध कर सकें। ध्यान दें, यह स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है, असली एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा।

UP PET Exam City Slip 2025 Download Link- Active

UP PET Exam City Slip 2025 का डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अब सीधे upsssc.gov.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड की जरूरत होगी।