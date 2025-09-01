UPSSSC PET Admit Card 2025 Link [OUT]: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर जारी, ये रहा हॉल टिकट लिंक

UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। इस साल UPSSSC PET 2025 परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो आगे होने वाली ग्रुप C भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं। PET परीक्षा में पास होना आगामी भर्तियों के लिए अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UPSSSC PET Admit Card 2025 का डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण आईडी/आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। साथ ही, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:
UP PET Admit Card 2025: यूपी पीईटी परीक्षा कब होगी?
उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 का आयोजन 6 सितंबर (शनिवार) और 7 सितंबर (रविवार) को किया जाएगा। यह परीक्षा दोनों दिनों में दो-दो शिफ्ट में होगी। यूपी PET 2025 की शिफ्ट से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:
शिफ्ट
परीक्षा समय
शिफ्ट 1 (सुबह)
सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
शिफ्ट 2 (शाम)
दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
UPSSSC PET Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार UPSSSC PET एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर “Important Announcement” सेक्शन में जाएँ और “01/09/2025 आयोग के विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2025, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक पर क्लिक करें ।
एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।
यहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) दर्ज करें।
अपना लिंग चुनें और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरें।
अब “सबमिट” पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और परीक्षा में उपयोग के लिए इसका प्रिंट निकाल लें।
यूपीएसएसएससी पीईटी एडमिट कार्ड 2025 पर उल्लिखित विवरण करें चेक
उम्मीदवार का नाम (Candidate’s Name)
रोल नंबर (Roll Number)
पंजीकरण संख्या / आवेदन संख्या (Registration/Application Number)
जन्म तिथि (Date of Birth)
परीक्षा का नाम (Exam Name – PET 2025)
परीक्षा की तिथि और शिफ्ट (Exam Date & Shift)
परीक्षा का समय (Exam Timing)
परीक्षा केंद्र का नाम और पता (Exam Centre Name & Address)
उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर (Photograph & Signature)
परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश (Important Instructions for Candidates)
