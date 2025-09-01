UPSSSC PET Admit Card 2025 Link [OUT]: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर जारी, ये रहा हॉल टिकट लिंक

UPSSSC PET Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। इस साल UPSSSC PET 2025 परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो आगे होने वाली ग्रुप C भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं। PET परीक्षा में पास होना आगामी भर्तियों के लिए अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UPSSSC PET Admit Card 2025 का डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण आईडी/आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। साथ ही, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें: