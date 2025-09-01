IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links

Bihar Board Class 10th Scholarship 2025: बढ़ गई है बिहार बोर्ड कक्षा 10 स्कॉलरशिप की डेट, तुरंत करें डायरेक्ट लिंक medhasoft.bihar.gov.in से आवेदन

By Priyanka Pal
Sep 1, 2025, 16:44 IST

Bihar Board Class 10th Scholarship 2025: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं स्कॉलरशिप 2025 की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था, वे नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए 15 सितंबर 2025 तक पूरा कर सकते हैं।  

Bihar Board Class 10th Scholarship 2025
Bihar Board Class 10th Scholarship 2025

Bihar Board Class 10th Scholarship 2025: बिहार शिक्षा विभाग की ओर से  कक्षा 10 के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। बिहार बोर्ड कक्षा 10 स्कॉलरशिप 2025 पात्रता मानदंडों के अनुसार, 2022, 2023 या 2024 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र इसके लिए योग्य हैं। इसके अलावा, एससी/एसटी छात्र जिन्होंने द्वितीय श्रेणी के साथ बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी BSEB बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप 2025 कक्षा 10 के लिए पात्र हैं। जो छात्र आवेदन करने से चूक गए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं। 

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के कक्षा 10 के छात्र जो अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं, वे BSEB बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप फॉर्म 2025 ऑनलाइन भर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अब अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। तुरंत आवेदन करने के लिए नीचे लेख में दिए गए चरणों को पालन करें। 

BSEB Class 10th Scholarship 2025: डायरेक्ट लिंक 

जो छात्र बिहार कक्षा 10 स्कॉलरशिप 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं:

BSEB बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप 2025

यहां क्लिक करें

BSEB Class 10th Scholarship 2025: कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ?

BSEB कक्षा 10 स्कॉलरशिप 2025 के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए चरणों के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर, 2025 तक पूरा कर सकते हैं:

चरण 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाएं।

चरण 2 होम पेज पर, BSEB Class 10th Scholarship 2025 पर जाएं।

चरण 3 अब सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। 

चरण 4 पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर आए पासवर्ड को दर्ज करें। 

चरण 5 अब बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप फॉर्म 2025 फॉर्म भरें। 

चरण 6 मांगा गया विवरण दर्ज करें। 

चरण 7 महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 8 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

यह भी देखें: IAS Officer Salary 2025: आईएएस ऑफिसर के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानिए

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News