Bihar Board Class 10th Scholarship 2025: बढ़ गई है बिहार बोर्ड कक्षा 10 स्कॉलरशिप की डेट, तुरंत करें डायरेक्ट लिंक medhasoft.bihar.gov.in से आवेदन

Bihar Board Class 10th Scholarship 2025: बिहार शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10 के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। बिहार बोर्ड कक्षा 10 स्कॉलरशिप 2025 पात्रता मानदंडों के अनुसार, 2022, 2023 या 2024 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र इसके लिए योग्य हैं। इसके अलावा, एससी/एसटी छात्र जिन्होंने द्वितीय श्रेणी के साथ बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी BSEB बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप 2025 कक्षा 10 के लिए पात्र हैं। जो छात्र आवेदन करने से चूक गए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाकर पूरा कर सकते हैं।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के कक्षा 10 के छात्र जो अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं, वे BSEB बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप फॉर्म 2025 ऑनलाइन भर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अब अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। तुरंत आवेदन करने के लिए नीचे लेख में दिए गए चरणों को पालन करें।
BSEB Class 10th Scholarship 2025: डायरेक्ट लिंक
जो छात्र बिहार कक्षा 10 स्कॉलरशिप 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं:
BSEB बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप 2025
BSEB Class 10th Scholarship 2025: कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ?
BSEB कक्षा 10 स्कॉलरशिप 2025 के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए चरणों के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर, 2025 तक पूरा कर सकते हैं:
चरण 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाएं।
चरण 2 होम पेज पर, BSEB Class 10th Scholarship 2025 पर जाएं।
चरण 3 अब सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
चरण 4 पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर आए पासवर्ड को दर्ज करें।
चरण 5 अब बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप फॉर्म 2025 फॉर्म भरें।
चरण 6 मांगा गया विवरण दर्ज करें।
चरण 7 महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 8 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
