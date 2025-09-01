IAS Officer Salary 2025: आईएएस ऑफिसर के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानिए

UPSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवार अक्सर यह सोचते हैं, “एक आईएएस अधिकारी का वेतन कितना होता है?”। इससे उन्हें पे-स्केल और इससे जुड़ी जिम्मेदारियों का एक स्पष्ट अंदाजा मिल जाता है। एक आईएएस अधिकारी का शुरुआती मूल वेतन आमतौर पर 56,100 रुपये प्रति माह होता है। सेवा के वर्षों, साबित किए गए प्रदर्शन और बाद के प्रमोशन के आधार पर, कैबिनेट सचिव के पद के लिए आईएएस का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है। निश्चित वेतन के अलावा, आईएएस अधिकारियों को पोस्टिंग वाले शहर के आधार पर डीए, एचआरए, टीए आदि भी दिए जाते हैं।

एक आईएएस अधिकारी का वेतन कितना होता है?

UPSC आईएएस देश के सबसे सम्मानित और अधिकार वाले पदों में से एक है, जो हर साल लाखों उम्मीदवारों को आकर्षित करता है। आईएएस के मासिक वेतन में 56,100 रुपये प्रति माह का मूल वेतन, साथ ही सुविधाएं और भत्ते शामिल होते हैं। 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक आईएएस अधिकारी का वेतन 56,100 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये के पे-स्केल के बीच होता है। Candidates के संदर्भ के लिए नीचे एक आईएएस अधिकारी की वेतन संरचना का विवरण दिया गया है: