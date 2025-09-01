IAS Officer Salary 2025: आईएएस ऑफिसर के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानिए

UPSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवार अक्सर यह सोचते हैं, “एक आईएएस अधिकारी का वेतन कितना होता है?”। इससे उन्हें पे-स्केल और इससे जुड़ी जिम्मेदारियों का एक स्पष्ट अंदाजा मिल जाता है। एक आईएएस अधिकारी का शुरुआती मूल वेतन आमतौर पर 56,100 रुपये प्रति माह होता है। सेवा के वर्षों, साबित किए गए प्रदर्शन और बाद के प्रमोशन के आधार पर, कैबिनेट सचिव के पद के लिए आईएएस का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है। निश्चित वेतन के अलावा, आईएएस अधिकारियों को पोस्टिंग वाले शहर के आधार पर डीए, एचआरए, टीए आदि भी दिए जाते हैं।
एक आईएएस अधिकारी का वेतन कितना होता है?
UPSC आईएएस देश के सबसे सम्मानित और अधिकार वाले पदों में से एक है, जो हर साल लाखों उम्मीदवारों को आकर्षित करता है। आईएएस के मासिक वेतन में 56,100 रुपये प्रति माह का मूल वेतन, साथ ही सुविधाएं और भत्ते शामिल होते हैं। 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक आईएएस अधिकारी का वेतन 56,100 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये के पे-स्केल के बीच होता है। Candidates के संदर्भ के लिए नीचे एक आईएएस अधिकारी की वेतन संरचना का विवरण दिया गया है:
|
डाक
|
मूल वेतन (INR)
|
आवश्यक सेवा वर्षों की संख्या
|
एएसपी/एसडीएम/सहायक आयुक्त
|
₹56,100
|
1-4
|
एडीएम/उप सचिव/अवर सचिव
|
₹67,700
|
5-8
|
डीएम/संयुक्त सचिव/उप सचिव
|
₹78,800
|
9-12
|
डीएम/विशेष सचिव सह निदेशक/निदेशक
|
₹1,18,500
|
13-16
|
संभागीय आयुक्त/सचिव सह आयुक्त/संयुक्त सचिव
|
₹1,44,200
|
16-24
|
संभागीय आयुक्त/प्रमुख सचिव/अपर सचिव
|
₹1,82,200
|
25-30
|
अपर मुख्य सचिव
|
₹2,05,400
|
30-33
|
प्रमुख शासन सचिव
|
₹2,25,000
|
34-36
|
भारत के कैबिनेट सचिव
|
₹2,50,000
|
37+
आईएएस अधिकारी का सबसे ज्यादा वेतन
7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कैबिनेट सचिव पद के लिए आईएएस अधिकारी का सबसे ज्यादा वेतन 2,50,000 रुपये है। सिविल सेवाओं में इस पद तक पहुंचने के लिए आमतौर पर 37 साल से ज्यादा की लगातार सेवा करनी पड़ती है।
IAS Salary: सुविधाएं और भत्ते
मूल वेतन के साथ-साथ, आईएएस अधिकारी को सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर भत्ते और कई सुविधाएं भी मिलती हैं। ये आकर्षक भत्ते पोस्टिंग की जगह और अधिकारी के रैंक या पद के आधार पर अलग-अलग होते हैं। आईएएस के मासिक वेतन में निम्नलिखित भत्ते शामिल हैं:
महंगाई भत्ता
मकान किराया भत्ता
चिकित्सा भत्ता
अन्य जरूरी भत्ते
