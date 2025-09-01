IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?

ब्राजील, भारत, यूरोपीय संघ, चीन और थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश हैं। आइए जानते हैं कि ये देश कैसे बड़े-बड़े बागानों, खेती के नए तरीकों और अपने क्षेत्रीय फायदों के दम पर दुनिया के चीनी उत्पादन में अपनी जगह बनाए हुए हैं।

Largest Producer Of Sugar: ब्राजील चीनी उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। यहां हर साल 43 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होता है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 23% है। ब्राजील का गन्ना उद्योग काफी विकसित और मशीनीकृत है। यह उद्योग अब क्रूड/एथेनॉल उत्पादन से भी जुड़ गया है। इस देश को उष्णकटिबंधीय जलवायु और समतल जमीन का फायदा मिलता है। यहां की सप्लाई चेन भी बहुत अच्छी है, जिससे गन्ने के खेतों से चीनी को बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाया जाता है।

ब्राजील हर साल 43 मिलियन टन चीनी का उत्पादन करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत, यूरोपीय संघ, चीन और थाईलैंड दुनिया में गन्ने और चुकंदर से बनी चीनी की मांग को पूरा करने वाले बड़े सप्लायर हैं।

दूसरे देश कितनी चीनी का उत्पादन करते हैं?

भारत 35.5 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। यह दुनिया के कुल चीनी उत्पादन का 19% है। तीसरे स्थान पर यूरोपीय संघ है, जो 15.58 मिलियन टन (8%) चीनी का उत्पादन करता है। चौथे स्थान पर चीन 11 मिलियन टन (6%) और पांचवें पर थाईलैंड 10.24 मिलियन टन (5%) के साथ है।

दुनिया के 5 सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश

रैंक

देश

कुल उत्पादन (मिलियन टन में)

वैश्विक हिस्सेदारी (%)

1

ब्राजील

43

23%

2

भारत

35.5

19%

3

यूरोपीय संघ

15.58

8%

4

चीन

11

6%

5

थाईलैंड

10.24

5%

शीर्ष चीनी उत्पादक देशों के बारे में जानकारी

1. ब्राजील

ब्राजील लाखों हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती करता है। यह खेती मुख्य रूप से साओ पाउलो और आसपास के राज्यों में होती है। यहां कच्ची और रिफाइंड चीनी के साथ-साथ एथेनॉल का भी उत्पादन किया जाता है। ब्राजील को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और निर्यात पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत फायदा हुआ है।

2. भारत

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। साथ ही, यहां चीनी की घरेलू मांग भी सबसे ज्यादा है। चीनी का ज्यादातर उत्पादन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होता है। यहां चीनी का उत्पादन मानसूनी बारिश पर निर्भर करता है। इसके अलावा, चीनी की कीमतों पर सरकार की नीतियां भी किसानों की मदद करती हैं, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।

3. यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ में गन्ने की बजाय चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। यहां फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड प्रमुख उत्पादक देश हैं। यूरोपीय संघ शीतोष्ण क्षेत्रों में चीनी का एक भरोसेमंद उत्पादक है। इसका कारण मशीनीकरण और जलवायु के अनुकूल फसलों के जरिए आधुनिक खेती में हुई प्रगति है।

4. चीन

चीन में चीनी का उत्पादन मुख्य रूप से गुआंग्शी और युन्नान प्रांतों में होता है। पिछले एक दशक में, गन्ने की नई हाइब्रिड किस्मों और सटीक खेती (precision farming) को अपनाने से पैदावार में सुधार हुआ है। चीन चीनी का आयात भी करता है, लेकिन उसका घरेलू उत्पादन दुनिया में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

5. थाईलैंड

थाईलैंड चीनी का एक महत्वपूर्ण सप्लायर है। यह दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। यहां ज्यादातर गन्ने की खेती उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। ब्राजील की तरह ही, सरकारी समर्थन, व्यापार नीति और प्रोसेसिंग मिलों में लगातार निवेश ने थाईलैंड को चीनी उत्पादन और निर्यात, दोनों में आगे बढ़ने में मदद की है।

चीनी उत्पादन से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य

1. ब्राजील का चीनी उद्योग ऊर्जा के मामले में कुशल है

ब्राजील में गन्ने के बचे हुए हिस्से, जिसे खोई (bagasse) कहते हैं, को जलाकर बिजली पैदा की जाती है। इससे चीनी मिलें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाती हैं।

2. भारत का उत्पादन मौसम पर निर्भर है

भारत में चीनी का उत्पादन कमजोर मानसून से प्रभावित हो सकता है। इसका असर चीनी की सप्लाई, उसकी कीमतों और दुनिया भर में उसके व्यापार पर पड़ता है।

3. चीन स्मार्ट खेती में निवेश कर रहा है

चीन गन्ने की खेती के लिए जमीन की कमी को दूर करने के लिए ड्रोन और AI में निवेश कर रहा है।

4. थाईलैंड भोजन के अलावा भी चीनी का उपयोग कर रहा है

थाईलैंड में चीनी का एक बड़ा हिस्सा बायोफ्यूल और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ये प्रोडक्ट्स खास तौर पर एशियाई बाजारों के लिए होते हैं।



