SBI PO Prelims Result 2025: कब आएगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट, यहां sbi.co.in से कर सकेंगे डाउनलोड

SBI PO Prelims Result 2025 Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती 2025 के लिए परीक्षा का आयोजन 2,4 और 5 अगस्त 2025 को किया गया था। जिसका उद्देश्य केवल 541 रिक्त पदों को भरना है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। केवल प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने वाले उम्मीदवार ही मेन्स एग्जाम में बैठ सकेंगे। जिसके बाद इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कसन में शामिल होना होगा। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख में दिया गया विवरण देखें।

SBI PO Prelims Result 2025 Link: डायरेक्ट लिंक

प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी।