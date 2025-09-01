SBI PO Prelims Result 2025: कब आएगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट, यहां sbi.co.in से कर सकेंगे डाउनलोड

SBI PO Prelims Result 2025 Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती 2025 के लिए परीक्षा का आयोजन 2,4 और 5 अगस्त 2025 को किया गया था। जिसका उद्देश्य केवल 541 रिक्त पदों को भरना है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। केवल प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने वाले उम्मीदवार ही मेन्स एग्जाम में बैठ सकेंगे। जिसके बाद इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कसन में शामिल होना होगा। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख में दिया गया विवरण देखें।
SBI PO Prelims Result 2025 Link: डायरेक्ट लिंक
प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी।
|
SBI PO Prelims Result 2025
|
जल्द
SBI PO Prelims Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर (500 नियमित और 41 बैकलॉग) रिक्तियां भरी जाएंगी। नीचे टेबल में उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ा विवरण देख सकते हैं:
|
प्राधिकरण का नाम
|
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
|
पद का नाम
|
प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO)
|
पदों की संख्या
|
541
|
सेलेक्शन प्रोसेस
|
|
एग्जाम डेट
|
2, 4 और 5 अगस्त, 2025
|
रिजल्ट
|
जल्द
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
sbi.co.in
SBI PO Prelims Result 2025: कैसे चक करें ऑनलाइन रिजल्ट?
प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने के बाद, योग्य उम्मीदवार सितंबर में आयोजित होने वाली एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम 2025 में बैठ सकते हैं। जिसके बाद कॉल लेटर सितंबर तक जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवार एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद नीचे बताए गए स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर Careers Tab पर क्लिक करें।
स्टेप 3 Prelims Result Link, PO Recruitment पर जाएं।
स्टेप 4 अब login details दर्ज करें।
स्टेप 5 डाउनलोड रिजल्ट पर क्लिक करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
