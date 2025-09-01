भारत के किस शहर को “पूर्व का स्कॉटलैंड” कहा जाता है?

भारत में दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत जगहें हैं। इन्हीं में से एक जगह को “पूर्व का स्कॉटलैंड” भी कहा जाता है। इस लेख में हम उसी शहर के बारे में जानेंगे जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
पढ़ते रहिए!
पूर्व का स्कॉटलैंड
पूर्वोत्तर भारत में मेघालय नाम का एक खूबसूरत राज्य है, जिसका मतलब है "बादलों का घर"। इसी राज्य के बीचों-बीच शिलॉन्ग नाम का एक शहर बसा है। इसी शहर को “पूर्व का स्कॉटलैंड” कहा जाता है।
इसे यह नाम स्कॉटिश हाइलैंड्स से काफी मिलती-जुलती होने के कारण मिला है। यहां भी स्कॉटलैंड की तरह घुमावदार पहाड़ियां, झरने, हरियाली, बड़े-बड़े घास के मैदान और ठंडा व सुहावना मौसम देखने को मिलता है।
शिलॉन्ग को पूर्व का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है?
भारत के दूसरे हिस्सों की गर्मी के उलट, शिलॉन्ग का ठंडा और सुहावना मौसम अंग्रेजों के लिए ताजी हवा के झोंके जैसा था।
औपनिवेशिक शासन के दौरान, शिलॉन्ग शहर अपनी धुंध से ढकी पहाड़ियों, सुंदर झरनों और घने देवदार के जंगलों से ब्रिटिश अधिकारियों को स्कॉटिश हाइलैंड्स की याद दिलाता था।
इसके अलावा, शहर की वास्तुकला भी स्कॉटिश आर्किटेक्चर की झलक दिखाती है। यहां के चर्च, बंगले और स्कूल शहर को एक अलग, पुरानी दुनिया का आकर्षण देते हैं।
शहर की सुंदरता को यहां मौजूद झीलें और झरने भी बढ़ाते हैं। उमियम झील और वार्ड झील जैसी झीलें और एलीफेंट फॉल्स जैसे झरने, शिलॉन्ग को स्कॉटलैंड के जलाशयों जैसा बनाते हैं।
प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, शिलॉन्ग की सांस्कृतिक विरासत भी बहुत मजबूत है, जो काफी हद तक स्कॉटलैंड जैसी ही है। यहां का जीवंत संगीत और पारंपरिक नृत्य इसे पूर्व का स्कॉटलैंड नाम देने के लिए और भी उपयुक्त बनाते हैं।
