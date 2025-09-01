Central Sector Scholarship 2025: ऑनलाइन आवेदन करने की योग्यता, और लास्ट डेट जानें

Central Sector Scholarship Scheme 2025: राजस्थान बोर्ड के सचिव ने कहा है कि जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं, वे सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम (CSSS) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन लिंक आवेदन केवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। Candidates सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं: Central Sector Scholarship Application Form Apply Here सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए पात्रता जो छात्र सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के तहत वित्तीय सहायता चाहते हैं, उन्हें कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे: * जो छात्र अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं (जैसे, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड) में टॉप 20 परसेंटाइल में हैं, वे इसके लिए पात्र हैं।

* हर कैटेगरी में दिव्यांग छात्रों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है। * यह नए आवेदकों और रिन्यूअल कराने वाले, दोनों के लिए खुला है। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते समय, Candidates को अपनी पात्रता को वेरिफाई करने के लिए कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं: * 12वीं कक्षा की मार्कशीट या बोर्ड परसेंटाइल सर्टिफिकेट * आधार या एनरोलमेंट आईडी * आय प्रमाण पत्र (यदि जरूरी हो) * दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) * छात्र Registration की जानकारी (रिन्यूअल के लिए) * NSP के माध्यम से योजना के दिशानिर्देशों में बताए गए कोई अन्य दस्तावेज Central Sector Scholarship : जरूरी तारीखें सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को जरूरी तारीखों को याद रखना चाहिए, ताकि वे कोई भी डेडलाइन न चूकें। आयोजन तारीख आवेदन प्रारंभ तिथि पहले ही शुरू हो चुका है आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 संस्थान-स्तरीय सत्यापन की समय सीमा 15 नवंबर 2025 एसएनओ-स्तर सत्यापन की समय सीमा 30 नवंबर 2025