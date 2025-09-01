Central Sector Scholarship 2025: ऑनलाइन आवेदन करने की योग्यता, और लास्ट डेट जानें

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Sep 1, 2025, 13:30 IST

Central Sector Scholarship 2025: सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के तहत, योग्य छात्रों के लिए Registration अब शुरू हो गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करें। यहां आप जरूरी तारीखें, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और रिन्यूअल से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

Central Sector Scholarship Scheme 2025: राजस्थान बोर्ड के सचिव ने कहा है कि जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं, वे सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम (CSSS) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए हैं।

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन लिंक

आवेदन केवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। Candidates सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं:

Central Sector Scholarship Application Form

Apply Here

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए पात्रता

जो छात्र सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के तहत वित्तीय सहायता चाहते हैं, उन्हें कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे:

*   जो छात्र अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं (जैसे, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड) में टॉप 20 परसेंटाइल में हैं, वे इसके लिए पात्र हैं।

*   हर कैटेगरी में दिव्यांग छात्रों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है।

*   यह नए आवेदकों और रिन्यूअल कराने वाले, दोनों के लिए खुला है।

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते समय, Candidates को अपनी पात्रता को वेरिफाई करने के लिए कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:

*   12वीं कक्षा की मार्कशीट या बोर्ड परसेंटाइल सर्टिफिकेट

*   आधार या एनरोलमेंट आईडी

*   आय प्रमाण पत्र (यदि जरूरी हो)

*   दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

*   छात्र Registration की जानकारी (रिन्यूअल के लिए)

*   NSP के माध्यम से योजना के दिशानिर्देशों में बताए गए कोई अन्य दस्तावेज

Central Sector Scholarship: जरूरी तारीखें

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को जरूरी तारीखों को याद रखना चाहिए, ताकि वे कोई भी डेडलाइन न चूकें।

आयोजन

तारीख

आवेदन प्रारंभ तिथि

पहले ही शुरू हो चुका है

आवेदन की अंतिम तिथि

31 अक्टूबर 2025

संस्थान-स्तरीय सत्यापन की समय सीमा

15 नवंबर 2025

एसएनओ-स्तर सत्यापन की समय सीमा

30 नवंबर 2025

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें?

जो छात्र पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं:

*   नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर जाएं।

*   अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो वन-टाइम Registration (OTR) पूरा करें। रिन्यूअल के लिए मौजूदा जानकारी का उपयोग करें।

*   लॉगिन करें और CSSS 2025 का आवेदन फॉर्म भरें।

*   जरूरी दस्तावेज (मार्कशीट, आधार, आय प्रमाण पत्र, आदि) अपलोड करें।

*   फॉर्म जमा करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका संस्थान आवेदन को वेरिफाई करे।

*   आवेदन अंतिम तिथि से पहले जमा करें।

