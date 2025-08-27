Bihar Post Matric Scholarship 2025: बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC, ST, BC और EBC के लिए डायरेक्ट लिंक, आवेदन की योग्यता और जरूरी दस्तावेज जानें

Bihar Post Matric Scholarship 2025: बिहार सरकार की ओर से बिहार के छात्रों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस स्कॉलरशिप के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के छात्र पीएमएस पोर्टल pmsonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। संबंधित स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त, 2025 से मांगे गए हैं। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए इंटर, डिप्लोमा , आईटीआई और स्नातक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित स्कॉलरशिप के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। स्कॉलरशिप के लिए इच्छुक छात्र नीचे दिए गए जरूरी विवरण जैसे जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन करने के चरण नीचे लेख में देख सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए छात्रों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

Bihar Post Matric Scholarship 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर छात्र अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: पोस्ट बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 शैक्षणिक सत्र 2024-2025 श्रेणी केवल बीसी/ईबीसी और एससी/एसटी श्रेणी पोस्ट श्रेणी सरकारी योजना छात्रवृत्ति स्तर सभी कक्षाएं (इंटर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त से 25 सितंबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट pmsonline.bihar.gov.in Bihar Post Matric Scholarship 2025: जरूरी दस्तावेज बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं: छात्र का पासपोर्ट साइज फोटो ।

10 वीं का प्रमाण पत्र पीडीएफ ।

12 वीं का प्रमाण पत्र पीडीएफ ।

पीडीएफ में स्नातक प्रमाणपत्र।

पीडीएफ में स्नातक प्रमाणपत्र।

पीडीएफ में आवासीय प्रमाण पत्र।

पीडीएफ में जाति प्रमाण पत्र।

पीडीएफ में आय प्रमाण पत्र।

पीडीएफ में बोनाफाइड प्रमाण पत्र।

संस्थान से शुल्क रसीद पीडीएफ प्रारूप में।

अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र पीडीएफ ।