Bihar Post Matric Scholarship 2025: बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC, ST, BC और EBC के लिए डायरेक्ट लिंक, आवेदन की योग्यता और जरूरी दस्तावेज जानें

Bihar Post Matric Scholarship 2025: बिहार सरकार की ओर से बिहार के छात्रों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस स्कॉलरशिप के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के छात्र पीएमएस पोर्टल pmsonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
संबंधित स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त, 2025 से मांगे गए हैं। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए इंटर, डिप्लोमा , आईटीआई और स्नातक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं।
छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित स्कॉलरशिप के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। स्कॉलरशिप के लिए इच्छुक छात्र नीचे दिए गए जरूरी विवरण जैसे जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन करने के चरण नीचे लेख में देख सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए छात्रों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
Bihar Post Matric Scholarship 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर छात्र अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
पोस्ट
बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025
शैक्षणिक सत्र
2024-2025
श्रेणी
केवल बीसी/ईबीसी और एससी/एसटी श्रेणी
पोस्ट श्रेणी
सरकारी योजना
छात्रवृत्ति स्तर
सभी कक्षाएं (इंटर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य)
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
25 अगस्त से 25 सितंबर 2025
आधिकारिक वेबसाइट
pmsonline.bihar.gov.in
Bihar Post Matric Scholarship 2025: जरूरी दस्तावेज
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
-
छात्र का पासपोर्ट साइज फोटो ।
-
10 वीं का प्रमाण पत्र पीडीएफ ।
-
12 वीं का प्रमाण पत्र पीडीएफ ।
-
पीडीएफ में स्नातक प्रमाणपत्र।
-
पीडीएफ में स्नातक प्रमाणपत्र।
-
पीडीएफ में आवासीय प्रमाण पत्र।
-
पीडीएफ में जाति प्रमाण पत्र।
-
पीडीएफ में आय प्रमाण पत्र।
-
पीडीएफ में बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
-
संस्थान से शुल्क रसीद पीडीएफ प्रारूप में।
-
अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र पीडीएफ ।
Bihar Post Matric Scholarship 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए इच्छुक व योग्य छात्र नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
चरण 1 छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2 लॉगिन पर क्लिक करें और लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
चरण 3 बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन करें।
चरण 4 मांगी गई डिटेल दर्ज कर दस्तावेज दर्ज करें।
चरण 5 आवेदन पूरा कर सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
चरण 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के सफल आवेदन के बाद ही पोस्ट स्कोअर स्कॉलर योजना की राशि दी जाएगी। छात्र ध्यान दें संबंधित स्कोलरशिप के लिए अपना एसएमएस, ईमेल और पीएमएस पोर्टल पर अपनी आवेदन स्थिति जारी रखने के लिए आवेदन संशोधन पर निरंतर नजर बनाए रखें। यदि छात्र के किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती पाई जाती है, तो वे अंतिम तिथि से पहले उसे अपलोड कर सकते हैं।
सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि उनके आधार नंबर को उनके बैंक खाते से डीबीटी के साथ सीड करवाएं और सुनिश्चित करें कि उनके बैंक आधार के साथ सही से सीड किया गया हो अन्यथा छात्रवृत्ति की राशि उन्हें नहीं मिलेगी।
