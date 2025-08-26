DSSSB Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए मौका ! आज से करें डीएसएसएसबी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन

DSSSB Vacancy Apply Online : दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) की ओर से अलग - अलग पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 20 पोस्ट को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर 24 सितंबर, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। DSSSB एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के लिए 18 से 27 साल (01 जनवरी 2025) तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे लेख देखें। DSSSB Recruitment 2025 Notification : डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल में DSSSB भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। जिस पर क्लिक कर इच्छुक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं: DSSSB Recruitment 2025 डायरेक्ट लिंक DSSSB Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में संबंधित भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को दिया गया है, जिसकी जांच कर कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) पोस्ट 20 लास्ट डेट 24 सितंबर, 2025 ऐज लिमिट 18 से 27 (01 जनवरी 2025) ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ऑफिशियल वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ DSSSB Recruitment 2025: ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 26 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है। लिंक एक्टिव होते ही कैंडिडेट नीचे बताए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 होम पेज पर, DSSSB Recruitment 2025 पर जाएं। स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल डालें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स डालें। स्टेप 5 एप्लिकेशन फीस भरें और फॉर्म सब्मिट करें। स्टेप 6 सब्मिट करने के बाद प्रिंट आउट लेना ना भूलें। एप्लिकेशन फीस - संबंधित भर्ती के लिए जनरल OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये और SC / ST, PH, महिलाएं निशुल्क आवेदन कर सकती हैं।