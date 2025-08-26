ICSI Result 2025 Live Updates
Focus
Quick Links

DSSSB Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए मौका ! आज से करें डीएसएसएसबी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन

By Priyanka Pal
Aug 26, 2025, 15:09 IST

DSSSB Recruitment 2025: डीएसएसएसबी की ओर से हाईकोर्ट के विभिन्न पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त, 2025 से शुरू हो रही है। 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट संबंधित भर्ती के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं।  

DSSSB Recruitment 2025
DSSSB Recruitment 2025

DSSSB Vacancy Apply Online : दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) की ओर से अलग - अलग पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 20 पोस्ट को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर 24 सितंबर, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं।

DSSSB एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के लिए 18 से 27 साल (01 जनवरी 2025) तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे लेख देखें।

DSSSB Recruitment 2025 Notification : डायरेक्ट लिंक

नीचे टेबल में DSSSB भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। जिस पर क्लिक कर इच्छुक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

DSSSB Recruitment 2025

डायरेक्ट लिंक

DSSSB Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में संबंधित भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को दिया गया है, जिसकी जांच कर कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB)

पोस्ट 

20

लास्ट डेट 

24 सितंबर, 2025

ऐज लिमिट

18 से 27 (01 जनवरी 2025)

ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

जारी 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://dsssb.delhi.gov.in/

DSSSB Recruitment 2025: ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 26 सितंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है। लिंक एक्टिव होते ही कैंडिडेट नीचे बताए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, DSSSB Recruitment 2025 पर जाएं।

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल डालें और ऑनलाइन फॉर्म भरें।

स्टेप 4 मांगी गई डिटेल्स डालें।

स्टेप 5 एप्लिकेशन फीस भरें और फॉर्म सब्मिट करें।

स्टेप 6 सब्मिट करने के बाद प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

एप्लिकेशन फीस - संबंधित भर्ती के लिए जनरल OBC, EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये और SC / ST, PH, महिलाएं निशुल्क आवेदन कर सकती हैं। 

सिलेक्शन प्रोसेस - कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। 

यह भी देखें: Rajasthan VDO Exam Date 2025: आरएसएसबी वीडियो परीक्षा 2 नवंबर को, यहां देखें आधिकारिक सूचना

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News