Rajasthan VDO Exam Date 2025: आरएसएसबी वीडियो परीक्षा 2 नवंबर को, यहां देखें आधिकारिक सूचना

RSSB VDO Exam Date 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने राजस्थान VDO भर्ती 2025 के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार, लिखित परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाएंगे। यह राज्य-स्तरीय परीक्षा प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा पूरे राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में होगी।
राजस्थान VDO परीक्षा तिथि
RSMSSB ने ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए परीक्षा की तारीख अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर घोषित कर दी है। यह परीक्षा 850 VDO पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने Registration कराया है:
|
अधिसूचना
|
17 जून 2025
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू
|
19 जून 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
25 जुलाई 2025 (रात 11:59 बजे)
|
RSSB VDO एडमिट कार्ड 2025
|
अक्टूबर 2025 का अंतिम सप्ताह
|
RSSB VDO परीक्षा तिथि 2025
|
2 नवंबर 2025
RSMSSB VDO परीक्षा तारीख 2025 की आधिकारिक सूचना PDF
RSMSSB, राजस्थान VDO परीक्षा Offline मोड में आयोजित करता है। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए योग्य होंगे। आप आधिकारिक शेड्यूल देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा, RSMSSB VDO परीक्षा शेड्यूल PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:
|
राजस्थान वीडीओ परीक्षा तिथि 2025 आधिकारिक कार्यक्रम पीडीएफ
राजस्थान VDO के रिक्त पदों की संख्या
राजस्थान VDO पद के लिए कुल 850 पदों की घोषणा की गई है। इनमें से 683 पद नॉन-TSP और 167 पद TSP के लिए हैं। कैटेगरी के अनुसार राजस्थान VDO पदों का विवरण जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा:
|
गैर TSP
|
683
|
चम्मच
|
167
राजस्थान VDO परीक्षा 2025: महत्वपूर्ण विवरण
राजस्थान VDO के लिए चयन प्रक्रिया में केवल एक लिखित परीक्षा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। कट-ऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवारों को ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। RSSB VDO का मासिक वेतन 20,800 रुपये है, जिसमें 2400 रुपये का ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स लेवल 6 शामिल है:
|
RSMSSB VDO भर्ती 2025: मुख्य विशेषताएं
|
भर्ती संगठन
|
राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB)
|
पोस्ट नाम
|
ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ)
|
रिक्ति
|
850 (683 गैर-अनुसूचित और 167 अनुसूचित क्षेत्र)
|
राजस्थान VDO की नई परीक्षा तिथि
|
02 नवंबर 2025
|
आयु सीमा
|
18 वर्ष से 40 वर्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ और चिकित्सा सत्यापन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
