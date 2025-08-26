SBI Clerk Registration Closes Today 2025: एसबीआई क्लर्क रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि आज, यहां sbi.co.in से करें तुरंत ऑनलाइन आवेदन

SBI Clerk last date to apply :भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) पदों के लिए Registration प्रक्रिया आज, 26 अगस्त को बंद होने जा रही है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अंतिम तिथि से पहले ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर लें। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य भारत में SBI की विभिन्न शाखाओं में कुल 6589 रिक्तियों को भरना है।

शेड्यूल के अनुसार, SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। वहीं, मेन्स परीक्षा नवंबर 2025 में होने की संभावना है।

SBI क्लर्क ऑनलाइन आवेदन 2025 डायरेक्ट लिंक

SBI ने आधिकारिक सूचना के साथ अपनी वेबसाइट पर SBI क्लर्क ऑनलाइन आवेदन 2025 का लिंक जारी किया। आवेदकों को Registration प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसा न करने पर उनका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन का सीधा लिंक नीचे दिया गया है: