SBI Clerk Registration Closes Today 2025: एसबीआई क्लर्क रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि आज, यहां sbi.co.in से करें तुरंत ऑनलाइन आवेदन

SBI Clerk last date to apply :भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) पदों के लिए Registration प्रक्रिया आज, 26 अगस्त को बंद होने जा रही है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अंतिम तिथि से पहले ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर लें। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य भारत में SBI की विभिन्न शाखाओं में कुल 6589 रिक्तियों को भरना है।
शेड्यूल के अनुसार, SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। वहीं, मेन्स परीक्षा नवंबर 2025 में होने की संभावना है।
SBI क्लर्क ऑनलाइन आवेदन 2025 डायरेक्ट लिंक
SBI ने आधिकारिक सूचना के साथ अपनी वेबसाइट पर SBI क्लर्क ऑनलाइन आवेदन 2025 का लिंक जारी किया। आवेदकों को Registration प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसा न करने पर उनका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन का सीधा लिंक नीचे दिया गया है:
|
एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन आवेदन 2025
SBI क्लर्क आवेदन की अंतिम तिथि
SBI ने आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद 6 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। SBI क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त है:
|
एसबीआई क्लर्क अधिसूचना 2025
|
5 अगस्त 2025
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू
|
6 अगस्त 2025
|
ऑनलाइन आवेदन बंद
|
26 अगस्त 2025
|
एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा तिथि
|
सितंबर 2025
|
एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा तिथि
|
नवंबर 2025
SBI क्लर्क परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप
SBI क्लर्क 2025 के लिए अपना आवेदन पत्र जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
* आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
* होमपेज पर, रिक्रूटमेंट टैब पर जाएं और “SBI Clerk Apply Online” लिंक चुनें।
* Registration करने के लिए अपनी बुनियादी जानकारी, वैध ईमेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करें।
* अपने अकाउंट में लॉग इन करें और आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही-सही भरें।
* निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी दस्तावेज, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी घोषणा अपलोड करें।
* ऑनलाइन भुगतान माध्यमों से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
* आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य में उपयोग के लिए इसे डाउनलोड कर लें।
यह भी देखें: MPESB Primary Teacher Recruitment 2025: 13089 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि
Comments
All Comments (0)
Join the conversation