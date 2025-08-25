MPESB Primary Teacher Recruitment 2025: 13089 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि, तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन

MPESB PSTST Online Application 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ओर से कुल 13089 रिक्त पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 जुलाई, 2025 से शुरू की गई थी। वहीं उम्मीदवार आवेदन शुल्क एवं फॉर्म में सुधार 26 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, परीक्षा संभवत 31 अगस्त 2025 (रविवार) से आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विस्तृत पात्रता मानदंड अवश्य देखें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। MPESB PSTST Application Last Date 2025: डायरेक्ट लिंक

प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं: एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 यहां क्लिक करें MPESB Primary Teacher Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं: विवरण जानकारी प्राधिकरण का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) पद का नाम प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षक फीस एवं फॉर्म करेक्शन अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 तक परीक्षा तिथि 31 अगस्त 2025 आयु सीमा 21 से 45 वर्ष चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा

मेरिट लिस्ट आवेदन शुल्क सामान्य एवं अन्य राज्यों के लिए -560 रुपये ओबीसी, एससी, एसटी - 310 रुपये ऑफिशियल वेबसाइट https://esb.mp.gov.in/