MPESB Primary Teacher Recruitment 2025: 13089 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि, तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन

MPESB Primary Teacher Recruitment 2025:  मध्य प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 13089 पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे नीचे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर फॉर्म भर सकते हैं।

MPESB PSTST Online Application 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ओर से कुल 13089 रिक्त पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 जुलाई, 2025 से शुरू की गई थी। वहीं उम्मीदवार आवेदन शुल्क एवं फॉर्म में सुधार 26 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। 

हालांकि, परीक्षा संभवत 31 अगस्त 2025 (रविवार) से आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विस्तृत पात्रता मानदंड अवश्य देखें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

MPESB PSTST Application Last Date 2025: डायरेक्ट लिंक

प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025

यहां क्लिक करें

MPESB Primary Teacher Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं:

विवरण

जानकारी

प्राधिकरण का नाम

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) 

पद का नाम

प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षक

फीस एवं फॉर्म करेक्शन अंतिम  तिथि

26 सितंबर 2025 तक

परीक्षा तिथि 

31 अगस्त 2025

आयु सीमा 

21 से 45 वर्ष 

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा

  • मेरिट लिस्ट 

आवेदन शुल्क 

सामान्य एवं अन्य राज्यों के लिए -560 रुपये

ओबीसी, एससी, एसटी - 310 रुपये 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://esb.mp.gov.in/

MPESB Primary Teacher Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ओर से प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अपने फॉर्म में करेक्शन और ऑनलाइन फीस का भुगतान 26 सितंबर, 2025 तक पूरा कर सकते हैं। वहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 पर जाएं।

स्टेप 3 मांगा गया विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 5 अब फॉर्म को दोबारा जांच कर सब्मिट करें।

स्टेप 6 भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

