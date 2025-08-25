IBPS SO Exam Centre 2025: प्रीलिम्स के लिए स्टेट-वाइस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम सेंटर की लिस्ट देखें

IBPS SO Exam Centre 2025: बैंकिंग क्षेत्र में विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए IBPS SO परीक्षा 2025 सबसे प्रतीक्षित भर्ती अभियानों में से एक है। प्रीलिम्स परीक्षा 30 अगस्त को 1007 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित होगी, और मेन्स परीक्षा नवंबर में होने की उम्मीद है। IBPS ने उन परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है, जहां Candidates को परीक्षा देनी होगी। यह सूची आधिकारिक नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ जारी की गई थी। यात्रा की योजना बनाने और परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए IBPS SO परीक्षा केंद्रों के उपलब्ध विकल्पों को समझना जरूरी है। IBPS SO Exam Centre 2025 IBPS भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई केंद्रों पर IBPS SO परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों चरणों के लिए ऑनलाइन मोड में होती है। ये केंद्र आवेदन प्रक्रिया के दौरान Candidates द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।

परीक्षा स्थल का सही विवरण एडमिट कार्ड पर दिया होता है, जिसे Candidates को परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है। किसी भी अंतिम समय की असुविधा से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर समय से पहले पहुंच जाएं। IBPS SO प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर IBPS SO प्रीलिम्स का आयोजन भारत के लगभग 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा, ताकि बड़ी संख्या में आवेदक परीक्षा दे सकें। यह चयन प्रक्रिया का पहला चरण है, और जो Candidates IBPS SO कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे अगले चरण के लिए योग्य होंगे। परीक्षा केंद्र का विवरण, शिफ्ट का समय और अन्य जरूरी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। नीचे दी गई टेबल में IBPS SO परीक्षा केंद्रों की पूरी लिस्ट देखें: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/एनसीआर राज्य कोड प्रारंभिक परीक्षा केंद्र अंडमान और निकोबार 11 पोर्ट ब्लेयर आंध्र प्रदेश 12 अनंतपुर, एलुरु, गुंटूर/विजयवाड़ा, कडपा, काकीनाडा, कुरनूल, ओंगोल, राजमुंदरी, तिरूपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम अरुणाचल प्रदेश 13 नाहरलगुन असम 14 डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर बिहार 15 आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर चंडीगढ़ 16 चंडीगढ़/मोहाली छत्तीसगढ 17 भिलाई नगर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव 18 सूरत, जामनगर दिल्ली 19 दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद गोवा 20 पणजी गुजरात 21 अहमदाबाद/गांधीनगर, आनंद, भावनगर, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट, सूरत/बारडोली, वडोदरा, हरयाणा 22 अम्बाला, फ़रीदाबाद, हिसार, गुरूग्राम, कुरूक्षेत्र हिमाचल प्रदेश 23 बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊना जम्मू और कश्मीर 24 जम्मू, सांबा, श्रीनगर, बारामूला झारखंड 25 बोकारो, धनबाद, हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, रांची कर्नाटक 26 बेंगलुरु, बेलगावी (बेलगाम), धारवाड़/हुबली (हुबली), कालाबुरागी (गुलबर्गा), मंगलुरु (मैंगलोर), मैसूरु (मैसूर), शिवमोग्गा (शिमोगा), उडुपी केरल 27 अलाप्पुझा, कन्नूर, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर लद्दाख 28 लेह, कारगिल लक्षद्वीप 29 कवरत्ती मध्य प्रदेश 30 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन महाराष्ट्र 31 अमरावती, अहिल्यानगर (अहमदनगर), भंडारा, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), चंद्रपुर, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/एमएमआर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे मणिपुर 32 इम्फाल, काकचिंग मेघालय 33 शिलांग, तुरा मिजोरम 34 आइजोल नगालैंड 35 कोहिमा, दीमापुर ओडिशा 36 बालासोर, बेरहामपुर (गंजाम), भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, राउरकेला, संबलपुर पुदुचेरी 37 पुदुचेरी पंजाब 38 अमृतसर, भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा राजस्थान 39 अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, श्रीगंगानगर सिक्किम 40 गंगटोक तमिलनाडु 41 चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, मदुरै, नागरकोइल/कन्याकुमारी, रामनाथपुरम, सेलम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, विरुधुनगर, डिंडीगुल, धरमपुरी, नामक्कल, थूथुकुडी, तिरुपुर, विलुप्पुरम तेलंगाना 42 हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, वारंगल, निज़ामाबाद त्रिपुरा 43 अगरतला उतार प्रदेश। 44 आगरा, अलीगढ, बरेली, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मोरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज (इलाहाबाद), वाराणसी, ग़ाज़ीपुर उत्तराखंड 45 देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की पश्चिम बंगाल 46 आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, सिलीगुड़ी

IBPS SO मेन्स एग्जाम सेंटर 2025 IBPS SO मेन्स परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा की तुलना में कम केंद्रों पर आयोजित की जाती है। यह मुख्य रूप से देश के बड़े शहरों पर केंद्रित होती है। केवल वे Candidates जो प्रीलिम्स पास करते हैं, वे ही मेन्स परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। इस चरण के लिए परीक्षा केंद्र Registration के दौरान चुनी गई प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/एनसीआर राज्य कोड मुख्य परीक्षा केंद्र अंडमान और निकोबार 11 पोर्ट ब्लेयर आंध्र प्रदेश 12 गुंटूर/विजयवाड़ा, कुरनूल, विशाखापत्तनम, विजयनगरम अरुणाचल प्रदेश 13 नाहरलगुन असम 14 डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर बिहार 15 आरा,भागलपुर,दरभंगा,गया,मुजफ्फरपुर,पटना,पूर्णिया,समस्तीपुर चंडीगढ़ 16 चंडीगढ़/मोहाली छत्तीसगढ 17 भिलाई नगर, बिलासपुर रायपुर दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव 18 सूरत दिल्ली 19 दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद गोवा 20 पणजी गुजरात 21 अहमदाबाद/गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, सूरत/बारडोली हरयाणा 22 अम्बाला, फ़रीदाबाद, हिसार, गुरूग्राम, कुरूक्षेत्र हिमाचल प्रदेश 23 बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना जम्मू और कश्मीर 24 जम्मू, सांबा, श्रीनगर झारखंड 25 धनबाद, हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, रांची कर्नाटक 26 बेंगलुरु, बेलगावी (बेलगाम), धारवाड़/हुबली (हुबली), कालाबुरागी (गुलबर्गा), मंगलुरु (मैंगलोर), मैसूरु (मैसूर), शिवमोग्गा (शिमोगा), उडुपी केरल 27 अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर लद्दाख 28 लेह, कारगिल लक्षद्वीप 29 कवरत्ती मध्य प्रदेश 30 भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, उज्जैन महाराष्ट्र 31 अमरावती, अहिल्यानगर (अहमदनगर), भंडारा, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), जलगांव, जालना, कोल्हापुर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/एमएमआर, नागपुर, नांदेड़, पुणे मणिपुर 32 इम्फाल, काकचिंग मेघालय 33 शिलांग, तुरा मिजोरम 34 आइजोल नगालैंड 35 कोहिमा, दीमापुर ओडिशा 36 भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर पुदुचेरी 37 पुदुचेरी पंजाब 38 अमृतसर, भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, फगवाड़ा राजस्थान 39 बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर सिक्किम 40 गंगटोक तमिलनाडु 41 चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, नमक्कल, तिरुनेलवेली तेलंगाना 42 हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल त्रिपुरा 43 अगरतला उतार प्रदेश। 44 लखनऊ, मेरठ, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तराखंड 45 देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की पश्चिम बंगाल 46 आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी, सिलीगुड़ी