UP GIC Lecturer Eligibility 2025: यूपीपीएससी लेक्चरर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जानें

By Priyanka Pal
Aug 25, 2025, 13:19 IST

UPPSC GIC Lecturer Eligibility 2025: UPPSC का लक्ष्य गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर (पुरुष/महिला) के 1516 पदों को भरना है। वे Candidates जिन्होंने पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और जिनकी उम्र 21-40 साल के बीच है, इस भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां UPPSC GIC की आयु सीमा, योग्यता, राष्ट्रीयता और अन्य जानकारी देखें।

UP GIC Lecturer Eligibility 2025

UPPSC GIC Lecturer Eligibility: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज (GIC) में लेक्चरर (पुरुष/महिला) के पदों पर भर्ती के लिए 1516 वैकेंसी की घोषणा की है। इच्छुक आवेदक इस भूमिका के लिए 12 अगस्त से 12 सितंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Candidates को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में बताई गई सभी शर्तों को समझना जरूरी है। UPPSC GIC लेक्चरर पात्रता में आयु सीमा, छूट, योग्यता, राष्ट्रीयता और अन्य कई पहलू शामिल हैं। इनमें से किसी भी शर्त को पूरा न करने पर उनका आवेदन खारिज किया जा सकता है। इस पेज पर UPPSC GIC लेक्चरर पात्रता 2025 के बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें।

UPPSC GIC लेक्चरर पद के लिए योग्यता

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने नए नोटिफिकेशन में लेक्चरर (पुरुष/महिला) पदों के लिए पात्रता के नियम बताए हैं। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता जानने से Candidates को आखिरी समय की किसी भी उलझन से बचने में मदद मिलती है और वे समय पर पदों के लिए आवेदन कर पाते हैं। पात्र होने के लिए, उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। इसके अलावा, पद के लिए आवेदन करते समय उनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इस लेख में, हमने UPPSC GIC लेक्चरर की पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिसमें आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता आदि शामिल हैं।

UPPSC GIC लेक्चरर पद के लिए आयु सीमा

UPPSC GIC पात्रता मानदंडों में आयु सीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पद पर आवेदन करने के लिए Candidates की उम्र 1 जुलाई, 2025 तक कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि पात्र होने के लिए, उनका जन्म 2 जुलाई, 1985 से पहले और 1 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। PH Candidates के लिए, अधिकतम आयु सीमा 55 साल है, जिसका मतलब है कि उनका जन्म 2 जुलाई, 1970 से पहले का नहीं होना चाहिए। स्पष्टता के लिए न्यूनतम और अधिकतम UPPSC GIC आयु सीमा नीचे दी गई है:

न्यूनतम आयु

21 वर्ष

अधिकतम आयु

40 वर्ष

पीएच उम्मीदवारों की अधिकतम आयु

55 वर्ष

UPPSC GIC लेक्चरर पद के लिए आयु सीमा में छूट कितनी मिलेगी?

पद के लिए आवेदन करते समय आरक्षित कैटेगरी के सभी Candidates को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कैटेगरी के अनुसार UPPSC GIC लेक्चरर आयु सीमा में छूट नीचे दी गई है:

वर्ग

आयु में छूट

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, वर्गीकृत खेलों के उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारी जिनमें उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक/कर्मचारी और उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारी शामिल हैं (जिनका जन्म 2 जुलाई, 1980 से पहले हुआ हो)

5 साल

उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

15 वर्ष

उत्तर प्रदेश के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/पूर्व सैन्यकर्मी

सेना में तीन वर्ष से अधिक की सेवा अवधि

UPPSC GIC लेक्चरर शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए?

UPPSC GIC लेक्चरर पात्रता का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा शैक्षणिक योग्यता है। जिन लोगों ने संबंधित विषय में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों के अनुसार UPPSC GIC लेक्चरर की शैक्षणिक योग्यता नीचे दी गई है:

पोस्ट

शैक्षणिक योग्यता

व्याख्याता (पुरुष/महिला)-समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष

(ii) एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में शिक्षा में स्नातक की डिग्री (बी.एड.)

व्याख्याता (पुरुष/महिला)- इतिहास

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास/मध्यकालीन इतिहास/आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष

(ii) एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.)।

व्याख्याता (पुरुष/महिला)- जीव विज्ञान

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मान्य विश्वविद्यालय/संस्थान से वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में शिक्षा में स्नातक की डिग्री (बी.एड.)।

व्याख्याता (पुरुष/महिला)- हिंदी

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा संस्कृत विषय के साथ कला में स्नातक उपाधि।

(ii) एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.)।

व्याख्याता (पुरुष/महिला)- उर्दू

(i) उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि 

(ii) एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.)।

व्याख्याता (पुरुष/महिला)- संस्कृत

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष

(ii) एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.)।

UPPSC GIC लेक्चरर पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या-क्या हैं?

परीक्षा अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर Candidates को अपनी पात्रता के दावों के समर्थन में सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। UPPSC GIC लेक्चरर पात्रता साबित करने के लिए जरूरी सर्टिफिकेट की लिस्ट इस प्रकार है:

  • जन्म तिथि का प्रमाण

  • सभी शैक्षणिक योग्यताओं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

  • कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि लागू हो

  • विकलांगता सर्टिफिकेट, यदि लागू हो

  • फोटो आईडी प्रूफ

  • अन्य संबंधित दस्तावेज

