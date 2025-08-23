UPSC Mains Essay Paper 2025: यूपीएससी मेन्स सभी Set के PDF डाउनलोड करें

UPSC Mains Essay Question Paper 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 23 अगस्त, 2025 को सिविल सेवा दूसरे दिन की परीक्षा आयोजित कर रहा है। इन परीक्षाओं का आयोजन - 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त, 2025 तक किया जा रहा है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है - पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसके परिणाम जून 2025 में घोषित किए गए थे।

यह परीक्षा हर उन उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी है, जो IAS,IPS बनने का सपना देखते हैं। परीक्षा में आए निबंध से न केवल लेखन शैली बल्कि उम्मीदवार की सोचने और तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता भी देखी जाती है।

इस पेज से आप UPSC Mains 2025 Essay Paper के सभी सेटों का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र उन उम्मीदवारों के लिए बेहद उपयोगी होगा जो आने वाले वर्षों में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।