Underwater Metro: कोलकाता मेट्रो ने रचा इतिहास, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का संचालन

कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रचते हुए भारत में पहली बार अंडरवाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया. इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की सुरंग से संचालित किया गया.

भारत के मेट्रो इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मेट्रो ट्रेन को अंडर वाटर संचालित किया गया. कोलकाता मेट्रो की शुरुआत के लगभग 40 साल बाद यह अवसर आया है.

वैसे भारत में रेल की शुरुआत लगभग 170 साल पहले ही हो चुकी थी, तब भारत पर अग्रेजों का शासन था. लेकिन भारत ने आज अपने दम पर अंडरवाटर मेट्रो का संचालन कर इतिहास रच दिया है.

India’s first under water Metro trial run takes place from Kolkata’s Esplanade to Howrah Maidan today it will continue for seven months and then the regular service will commence for the passengers. pic.twitter.com/kEwm7Ic0hd