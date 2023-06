International Yoga Day 2023: इन दुर्लभ भारतीय अनुसंधान स्टेशनों पर होगा योगा सेशन, देखें डिटेल्स

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 को सफल बनाने के उद्देश्य से 21 जून को भारत के आर्कटिक और अंटार्कटिक के दुर्लभ अनुसंधान स्टेशनों पर योगा सेशन का आयोजन किया जायेगा. योग को बढ़ावा देने के लिए यह अपने तरह की पहली पहल है.

इसके साथ ही प्रधान मध्याह्न रेखा (Prime meridian line) के साथ लगे देशों में भी इस बार बड़े पैमाने पर योगा सेशन का आयोजन किया जायेगा.

USA 🇺🇸 is gearing up to welcome PM @narendramodi



Indian diaspora all elated and waiting to welcome PM Modi in New York for the International Yoga Day as PM will be present at the @UN Headquarters on #IYD23#InternationalYogaDay2023#ModiUSVisit2023 #ModiVisitsUS@moayush… pic.twitter.com/u6704d1ZFp